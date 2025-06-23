Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед самітом НАТО

Напередодні саміту НАТО в Гаазі, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Великій Британії. Це вже 3-я зустріч у 2025 році Володимира Зеленського та короля Чарльза, передає УНН із посиланням на The Times та Sky News.

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Президент України Володимир Зеленський прибув на обід до Віндзорського замку, де зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом. Зустріч відбулась перед наступними політичними зустрічами. Тобто, перед переговорами українського лідера з прем'єр-міністром Британії Стармером, пізніше того ж дня, а також перед наступною подією - важливим самітом НАТО в Гаазі (пройде з 24 по 25 червня 2025 року).

Вони (Зеленський та Король Чарльз) потиснули один одному руки перед камерами, що стало їхньою третьою зустріччю цього року та останнім жестом підтримки України Чарльзом та Великою Британією. - пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент України провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці. Візит відбувся на тлі дипломатичної напруги з США та саміту у Лондоні щодо підтримки України.