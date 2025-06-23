Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед самітом НАТО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Віндзорському замку перед самітом НАТО. Це вже третя зустріч лідерів у 2025 році, що є виявом підтримки Великою Британією.
Напередодні саміту НАТО в Гаазі, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Чарльзом у Великій Британії. Це вже 3-я зустріч у 2025 році Володимира Зеленського та короля Чарльза, передає УНН із посиланням на The Times та Sky News.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський прибув на обід до Віндзорського замку, де зустрівся з Королем Великої Британії Чарльзом. Зустріч відбулась перед наступними політичними зустрічами. Тобто, перед переговорами українського лідера з прем'єр-міністром Британії Стармером, пізніше того ж дня, а також перед наступною подією - важливим самітом НАТО в Гаазі (пройде з 24 по 25 червня 2025 року).
Вони (Зеленський та Король Чарльз) потиснули один одному руки перед камерами, що стало їхньою третьою зустріччю цього року та останнім жестом підтримки України Чарльзом та Великою Британією.
Нагадаємо
УНН передавав, що президент України провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці. Візит відбувся на тлі дипломатичної напруги з США та саміту у Лондоні щодо підтримки України.