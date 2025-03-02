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Король Чарльз III прийняв Зеленського у своїй приватній резиденції Сандрінгем

Київ • УНН

 • 105176 перегляди

Президент України провів зустріч з королем Великої Британії у Сандрінгемському палаці. Візит відбувся на тлі дипломатичної напруги з США та саміту у Лондоні щодо підтримки України.

Король Чарльз III прийняв Зеленського у своїй приватній резиденції Сандрінгем

Зустріч відбулася у Сандрінгемі (Сандрінгемський палац - приватна садиба Віндзорської династії) на безпрецедентний знак солідарності з українським президентом і Україною.

Передає УНН із посиланням на The Daily Mail.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сандрінгема на гелікоптері. Зустріч монарха з українським президентом відбувалася на тлі тривожної трансатлантичної дипломатичної напруги, спричиненої напруженою розмовою в Овальному кабінеті у Вашингтоні, але і водночас на тлі саміту у Лондоні щодо підтримки України.

Рішення запросити українського президента до Сандрінгема є найбільш відвертим політичним актом короля з тих пір, як змінила королеву Єлизавету, яка докладала всіх зусиль, щоб не брати участі в політиці

- пишуть британські ЗМІ.

Жести британського монарха, а також прем’єр-міністра  Стармера слід розглядати як найчіткіший сигнал того, що Велика Британія підтримує Україну, і президента Зеленського після його суперечки з Трампом у Вашингтоні.

Чарльз III наголосив, що Україна стала свідком "невимовної агресії" після "неспровокованого нападу на їхню землю".

Довідково

Раніше Зеленський зустрічався з Чарльзом під час свого першого візиту до Великої Британії після вторгнення росії в Україну в 2023 році. Ця зустріч була названа Зеленським "справді особливим моментом".

Говорячи про час, коли король служив у Королівських військово-повітряних силах на тлі кампанії з отримання літаків від Великої Британії, він пожартував, що "сьогодні в Україні кожен пілот ВПС - король".

Нагадаємо

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Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність направити військовий контингент в Україну для захисту виконання майбутньої мирної угоди. Британія також посилить військову допомогу, включаючи авіацію та флот.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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