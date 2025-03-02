У Трампа обговорюють Зеленського: Джонсон стверджує про "гарантії" в угоді про ресурси, Волц чекає на договороздатність
Київ • УНН
Оточення Трампа обговорює лідерство Зеленського та його готовність до переговорів. Джонсон заявив про зв'язок між гарантіями безпеки та угодою про видобуток корисних копалин в Україні.
В оточенні Трампа ставлять під сумнів лідерство президента України Володимира Зеленського. Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц заявив, що не розуміє наскільки Зеленський готовий до добросовісних переговорів. Майк Джонсон вважає, що президент України "повинен схаменутися".
Передає УНН із посиланням Reuters та NBC News.
Топ-радник президента Дональда Трампа Майк Волц заявив, що Україні потрібен лідер, який "зможе мати справу з Вашингтоном і Росією і припинити війну". Також Волцу "не було зрозуміло", чи був Зеленський готовий до "добросовісних переговорів", коли він перебував у Білому домі.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Зеленський "повинен схаменутися" і "повернутися до столу на знак вдячності".
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Також Джонсон зауважив, що Зеленський "лаяв і перебивав ведучого" під час зустрічі у Овальному кабінеті 28лютого. Ключовий момент, про що заявив Джонсон:
Гарантії безпеки були невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин.
Ця угода щодо прав на корисні копалини — це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкоземельних мінералів, які нам потрібні, і це забезпечить певний рівень безпеки для України
Також Джонсон підкреслив, що Трамп "дуже чітко сказав":
Якщо (Зеленський) готовий до миру, тоді ми можемо домовитися про угоду
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