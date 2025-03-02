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У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

Киев • УНН

 • 36239 просмотра

Окружение Трампа обсуждает лидерство Зеленского и его готовность к переговорам. Джонсон заявил о связи между гарантиями безопасности и соглашением о добыче полезных ископаемых в Украине.

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

В окружении Трампа ставят под сомнение лидерство президента Украины Владимира Зеленского. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц заявил, что не понимает насколько Зеленский готов к добросовестным переговорам. Майк Джонсон считает, что президент Украины "должен опомниться".

Передает УНН со ссылкой Reuters и NBC News.

Топ-советник президента Дональда Трампа Майк Волц заявил, что Украине нужен лидер, который "сможет иметь дело с Вашингтоном и Россией и прекратить войну". Также Волцу "не было понятно", был ли Зеленский готов к добросовестным переговорам, когда он находился в Белом доме.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленский "должен опомниться" и "вернуться к столу в знак благодарности".

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Также Джонсон отметил, что Зеленский "ругал и перебивал ведущего" во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля. Ключевой момент, о чем заявил Джонсон:

Гарантии безопасности были неотъемлемой частью соглашения о правах на добычу полезных ископаемых.

- заявил спикер Палаты представителей.

Это соглашение о правах на полезные ископаемые - это победа, победа для всех. Она даст нам доступ к редкоземельным минералам, которые нам нужны, и это обеспечит определенный уровень безопасности для Украины

- пояснил он в интервью NBC.

Также Джонсон подчеркнул, что Трамп "очень четко сказал":

Если (Зеленский) готов к миру, тогда мы можем договориться о соглашении

 - напомнил позицию Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон. 

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Игорь Тележников

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