У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности
Киев • УНН
Окружение Трампа обсуждает лидерство Зеленского и его готовность к переговорам. Джонсон заявил о связи между гарантиями безопасности и соглашением о добыче полезных ископаемых в Украине.
В окружении Трампа ставят под сомнение лидерство президента Украины Владимира Зеленского. Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц заявил, что не понимает насколько Зеленский готов к добросовестным переговорам. Майк Джонсон считает, что президент Украины "должен опомниться".
Передает УНН со ссылкой Reuters и NBC News.
Топ-советник президента Дональда Трампа Майк Волц заявил, что Украине нужен лидер, который "сможет иметь дело с Вашингтоном и Россией и прекратить войну". Также Волцу "не было понятно", был ли Зеленский готов к добросовестным переговорам, когда он находился в Белом доме.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленский "должен опомниться" и "вернуться к столу в знак благодарности".
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Также Джонсон отметил, что Зеленский "ругал и перебивал ведущего" во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля. Ключевой момент, о чем заявил Джонсон:
Гарантии безопасности были неотъемлемой частью соглашения о правах на добычу полезных ископаемых.
Это соглашение о правах на полезные ископаемые - это победа, победа для всех. Она даст нам доступ к редкоземельным минералам, которые нам нужны, и это обеспечит определенный уровень безопасности для Украины
Также Джонсон подчеркнул, что Трамп "очень четко сказал":
Если (Зеленский) готов к миру, тогда мы можем договориться о соглашении
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