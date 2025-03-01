Украина готова подписать соглашение по ископаемым и это будет первым шагом к гарантиям безопасности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать соглашение с США по минералам и это может стать первым шагом к гарантиям безопасности. Об этом Зеленский отметил в интервью Fox News, передает УНН.

Я сказал, что мы готовы подписать этот документ и мы готовы к этому и это будет первым шагом, первым шагом к гарантиям безопасности, - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что этого недостаточно. "Я так думаю, возможно, я чего-то не знаю, я не знаю некоторых деталей, и именно поэтому я хотел поделиться этим с президентом, ... и услышать его еще раз, потому что у него есть план, как остановить Путина", - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины заявил об уважении к США и важности честности в отношениях между странами. Зеленский отметил необходимость понимания позиции Украины и украинцев в двустороннем партнерстве.