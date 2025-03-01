Президент України про відносини з США: "Так, ми партнери"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає президента США та американський народ, а також наголосив на важливості чесності у відносинах між країнами. Про це він зазначив у інтервʼю Fox News, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Я поважаю президента і поважаю американський народ, і я не знаю, чи вважаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними. Я не впевнений, що ми зробили щось погане",— говорить Президент.

"Я думаю, що, можливо, іноді деякі речі ми повинні обговорювати поза засобами масової інформації, з усією повагою до демократії та вільних засобів масової інформації, але є речі, в яких ми повинні розуміти позицію України та українців, і, на мою думку, це є найголовнішою річчю. Так, ми партнери. Знаєте, ми дуже близькі партнери. Ми маємо бути справедливими. Ми повинні бути дуже вільними", — заявив Зеленський.

Доповнення

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".