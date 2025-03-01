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Президент Украины об отношениях с США: "Да, мы партнеры"

Киев • УНН

 • 36559 просмотра

Президент Украины заявил о уважении к США и важности честности в отношениях между странами. Зеленский подчеркнул необходимость понимания позиции Украины и украинцев в двустороннем партнерстве.

Президент Украины об отношениях с США: "Да, мы партнеры"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает президента США и американский народ, а также подчеркнул важность честности в отношениях между странами. Об этом он сказал в интервью Fox News, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Я уважаю президента и уважаю американский народ, и я не знаю, считаю ли я, что мы должны быть очень открытыми и очень честными. Я не уверен, что мы сделали что-то плохое", - говорит Президент.

"Я думаю, что, возможно, иногда некоторые вещи мы должны обсуждать вне средств массовой информации, с полным уважением к демократии и свободным средствам массовой информации, но есть вещи, в которых мы должны понимать позицию Украины и украинцев, и, по моему мнению, это является самым главным. Да, мы партнеры. Знаете, мы очень близкие партнеры. Мы должны быть справедливыми. Мы должны быть очень свободными", - заявил Зеленский.

Дополнение

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная дискуссия в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Венсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Позже Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для этого".

Алина Волянская

Алина Волянская

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