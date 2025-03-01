Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив про готовність підписати угоду зі США щодо мінералів як перший крок до гарантій безпеки. Президент очікує почути від Трампа план щодо зупинки путіна.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки. Про це Зеленський зазначив у інтервʼю Fox News, передає УНН.
Я сказав, що ми готові підписати цей документ і ми готові до цього і це буде першим кроком, першим кроком до гарантій безпеки,
При цьому він додав, що цього недостатньо. "Я так думаю, можливо, я чогось не знаю, я не знаю деяких деталей, і саме тому я хотів поділитися цим з президентом, … і почути його ще раз, тому що у нього є план, як зупинити путіна", - зазначив Президент.
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Президент України заявив про повагу до США та важливість чесності у відносинах між країнами. Зеленський наголосив на необхідності розуміння позиції України та українців у двосторонньому партнерстві.