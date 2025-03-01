Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки. Про це Зеленський зазначив у інтервʼю Fox News, передає УНН.

Я сказав, що ми готові підписати цей документ і ми готові до цього і це буде першим кроком, першим кроком до гарантій безпеки, - сказав Зеленський.

При цьому він додав, що цього недостатньо. "Я так думаю, можливо, я чогось не знаю, я не знаю деяких деталей, і саме тому я хотів поділитися цим з президентом, … і почути його ще раз, тому що у нього є план, як зупинити путіна", - зазначив Президент.

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Президент України заявив про повагу до США та важливість чесності у відносинах між країнами. Зеленський наголосив на необхідності розуміння позиції України та українців у двосторонньому партнерстві.