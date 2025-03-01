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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 38828 перегляди

Зеленський заявив про готовність підписати угоду зі США щодо мінералів як перший крок до гарантій безпеки. Президент очікує почути від Трампа план щодо зупинки путіна.

Україна готова підписати угоду щодо копалин і це буде першим кроком до гарантій безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати угоду з США щодо мінералів і це може стати першим кроком до гарантій безпеки. Про це Зеленський  зазначив у інтервʼю Fox News, передає УНН.

Я сказав, що ми готові підписати цей документ і ми готові до цього і це буде першим кроком, першим кроком до гарантій безпеки,

- сказав Зеленський.

При цьому він додав, що цього недостатньо. "Я так думаю, можливо, я чогось не знаю, я не знаю деяких деталей, і саме тому я хотів поділитися цим з президентом, … і почути його ще раз, тому що у нього є план, як зупинити путіна", - зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України заявив про повагу до США та важливість чесності у відносинах між країнами. Зеленський наголосив на необхідності розуміння позиції України та українців у двосторонньому партнерстві.

Ольга Розгон

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