Прем’єр Британії: "Ми відправимо військовий контингент в Україну"

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди. Про це Стармер заявив під час пресконференції, передає УНН.

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"У випадку мирної угоди, ми посилимо власні оборонні спроможності України, щоб упередити будь-які майбутні посягнення на українські кордони. Ми відрядимо контингент в Україну, щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати, нехтуючи можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками у повітрі та чоботами на суходолі", - сказав Стармер.

Нагадаємо

Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Необхідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції.