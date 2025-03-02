Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"
Киев • УНН
Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент в Украину для защиты выполнения будущего мирного соглашения. Британия также усилит военную помощь, включая авиацию и флот.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения. Об этом Стармер заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
"В случае мирного соглашения, мы усилим собственные оборонительные способности Украины, чтобы предотвратить любые будущие посягательства на украинские границы. Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения. Мы не можем ждать, пренебрегая возможностью помочь. Мы усилим нашу помощь немедленно, включая самолеты в воздухе и самолеты на суше", - сказал Стармер.
Напомним
Европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Необходимо поставить Украину в самую сильную позицию, чтобы она могла сесть за стол переговоров с сильной позиции.