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Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Киев • УНН

 • 105156 просмотра

Президент Украины провел встречу с королем Великобритании в Сандрингемском дворце. Визит состоялся на фоне дипломатического напряжения с США и саммита в Лондоне по поддержке Украины.

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Встреча состоялась в Сандрингеме (Сандрингемский дворец - частная усадьба Виндзорской династии) в беспрецедентный знак солидарности с украинским президентом и Украиной.

Передает УНН со ссылкой на The Daily Mail.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сандрингем на вертолете. Встреча монарха с украинским президентом проходила на фоне тревожного трансатлантического дипломатического напряжения, вызванного напряженным разговором в Овальном кабинете в Вашингтоне, но и одновременно на фоне саммита в Лондоне по поддержке Украины.

Решение пригласить украинского президента в Сандрингем является наиболее откровенным политическим актом короля с тех пор, как сменила королеву Елизавету, которая прилагала все усилия, чтобы не участвовать в политике

- , пишут британские СМИ.

Жесты британского монарха, а также премьер-министра  Стармера следует рассматривать как самый четкий сигнал того, что Великобритания поддерживает Украину, и президента Зеленского после его спора с Трампом в Вашингтоне.

Чарльз III подчеркнул, что Украина стала свидетелем "неописуемой агрессии" после "неспровоцированного нападения на их землю".

Справочно

Ранее Зеленский встречался с Чарльзом во время своего первого визита в Великобританию после вторжения России в Украину в 2023 году. Эта встреча была названа Зеленским "действительно особенным моментом".

Говоря о времени, когда король служил в Королевских военно-воздушных силах на фоне кампании по получению самолетов от Великобритании, он пошутил, что "сегодня в Украине каждый пилот ВВС - король".

Напомним,

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия.

Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент в Украину для защиты выполнения будущего мирного соглашения. Британия также усилит военную помощь, включая авиацию и флот.

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности02.03.25, 18:59 • 36239 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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