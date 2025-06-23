Зеленский и Стармер обсудили производство оружия и противодействие террору рф

Среди ключевых вопросов - санкции против России за войну. Великобритании передан перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника".

Об этом говорится в сообщении на странице Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале встречи с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Прежде всего глава государства подчеркнул, что благодарен Британии за сотрудничество, поскольку в нем заложена главная цель:

сохранить как можно больше жизней;

остановить российский террор;

заставить Россию думать не о расширении войны.

Ключевые аспекты, актуализированные в ходе встречи и обсуждения:

Первое – максимум политической и дипломатической координации;

Второе – развитие наших общих оборонных проектов и производства оружия;

Увеличиваем инвестиции в производство и готовим дальнейшее развитие оборонного взаимодействия, - сообщил Президент Зеленский.

Третье – санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия.

По словам главы государства, британским партнерам передан перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора.

Все компании и физические лица, задействованные в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим.

Взаимодействие с российскими производителями оружия – это преступление против мира, добавил Зеленский. В сообщении на своей странице в соцсети он также поблагодарил всех, кто "помогает снижать российский оборонный потенциал".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед саммитом НАТО.

Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что Президент Украины также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.