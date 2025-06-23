Зеленский и Стармер обсудили производство оружия и противодействие террору рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения сотрудничества, целью которого является сохранение жизней и остановка российского террора. Ключевыми темами стали политическая и дипломатическая координация, развитие совместных оборонных проектов, производство оружия и санкции против рф.
Среди ключевых вопросов - санкции против России за войну. Великобритании передан перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника".
Об этом говорится в сообщении на странице Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале встречи с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Прежде всего глава государства подчеркнул, что благодарен Британии за сотрудничество, поскольку в нем заложена главная цель:
- сохранить как можно больше жизней;
- остановить российский террор;
- заставить Россию думать не о расширении войны.
Ключевые аспекты, актуализированные в ходе встречи и обсуждения:
Первое – максимум политической и дипломатической координации;
Второе – развитие наших общих оборонных проектов и производства оружия;
Увеличиваем инвестиции в производство и готовим дальнейшее развитие оборонного взаимодействия, - сообщил Президент Зеленский.
Третье – санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия.
По словам главы государства, британским партнерам передан перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора.
Все компании и физические лица, задействованные в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим.
Взаимодействие с российскими производителями оружия – это преступление против мира, добавил Зеленский. В сообщении на своей странице в соцсети он также поблагодарил всех, кто "помогает снижать российский оборонный потенциал".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед саммитом НАТО.
Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что Президент Украины также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.