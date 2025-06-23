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Зеленский и Стармер обсудили производство оружия и противодействие террору рф

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обсуждения сотрудничества, целью которого является сохранение жизней и остановка российского террора. Ключевыми темами стали политическая и дипломатическая координация, развитие совместных оборонных проектов, производство оружия и санкции против рф.

Зеленский и Стармер обсудили производство оружия и противодействие террору рф

Среди ключевых вопросов - санкции против России за войну. Великобритании передан перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника".

Об этом говорится в сообщении на странице Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале встречи с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Прежде всего глава государства подчеркнул, что благодарен Британии за сотрудничество, поскольку в нем заложена главная цель:

  • сохранить как можно больше жизней;
    • остановить российский террор;
      • заставить Россию думать не о расширении войны.

         Ключевые аспекты, актуализированные в ходе встречи и обсуждения:

        Первое – максимум политической и дипломатической координации;

        Второе – развитие наших общих оборонных проектов и производства оружия;

        Увеличиваем инвестиции в производство и готовим дальнейшее развитие оборонного взаимодействия, - сообщил Президент Зеленский. 

        Третье – санкции против России за войну, которые будут реально делать невозможным масштабирование российского производства оружия.

        По словам главы государства, британским партнерам передан перечень российских предприятий, задействованных в производстве "Орешника" и других средств, которые россияне используют для террора.

        Все компании и физические лица, задействованные в этом, должны быть заблокированы как минимум в ключевых юрисдикциях мира. Сейчас большинство компаний, участвующих в производстве "Орешника", не под санкциями. Мы это исправим. 

        Взаимодействие с российскими производителями оружия – это преступление против мира, добавил Зеленский.  В сообщении на своей странице в соцсети он также поблагодарил всех, кто "помогает снижать российский оборонный потенциал".

        Напомним

        Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке перед саммитом НАТО

        Пресс-секретарь Зеленского сообщил, что Президент Украины также пообщается с украинскими военными, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров.

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        политика
        Кир Стармер
        НАТО
        Великобритания
        Владимир Зеленский
        Украина
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