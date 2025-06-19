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Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Попри консенсус серед сенаторів, Сполучені Штати Америки відкладають запровадження нових санкцій проти рф щонайменше до липня.

Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня

Сенат Сполучених Штатів Америки відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти росії щонайменше до липня. Причиною стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона. Про це інформує УНН з посиланням на видання Semafor.

Деталі

Зазначається, що американський Сенат переносить розгляд законопроєкту про санкції проти рф та її торгових партнерів. Співавтори документа Лінзі Грем і Річард Блюменталь намагаються внести технічні правки, які мають послабити тиск на союзників України. Однак їхні сподівання на те, що законопроєкт буде прийнято Сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися інші пріоритети. Лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тун заявив, що "липневі терміни" для розгляду санкцій проти росії є найімовірнішими на цей час. 

Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів

- сказав він.

Причиною стала ескалація війни між Ізраїлем та Іраном, а також нові податкові ініціативи республіканців. За словами сенатора Джона Туна, Сенат "відкритий до змін", але очікує сигналу від адміністрації Трампа.

Сам Дональд Трамп поки не схвалив законопроєкт, зосередившись на внутрішній політиці та потенційному військовому конфлікті з Іраном. На цьому тлі навіть законопроєкти з широкою підтримкою, як-от регулювання криптовалют, не рухаються.

Сенатор Грем визнав, що санкції доведеться відкласти, але запевнив, що питання Росії і України залишаються для нього пріоритетом.

"Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран у центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше", - пояснив американський законодавець. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 припустив, що не вводитиме нових санкцій проти росії, заявивши, що європейці мають "зробити це першими" і що "санкції обходяться нам у великі гроші", і що він "хоче продовжити спроби просунути мирні переговори, перш ніж застосувати до росії подальші каральні заходи".

Дискусія лідерів G7 не змінила позицію Трампа щодо санкцій проти росії. Він заявив, що санкції коштують Сполученим Штатам Америки "великих грошей", чим розчарував союзників.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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