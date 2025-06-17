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Трамп на саміті G7 натякнув на відсутність додаткових санкцій США проти росії - Politico

Київ • УНН

 • 1622 перегляди

На саміті G7 Трамп заявив, що США не вводитиме нові санкції, поки ЄС не зробить цього першим. Він наголосив на фінансових втратах США від санкцій та важливості мирних переговорів.

Трамп на саміті G7 натякнув на відсутність додаткових санкцій США проти росії - Politico

Президент США Дональд Трамп на саміті G7 припустив, що не вводитиме нових санкцій проти росії, заявивши, що європейці мають "зробити це першими" і що "санкції обходяться нам у великі гроші", і що він "хоче продовжити спроби просунути мирні переговори, перш ніж застосувати до росії подальші каральні заходи", пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

ЄС та Велика Британія наполягали на більш скоординованих санкціях проти режиму володимира путіна на зустрічі лідерів у Канаді, але президент США поки що відмовляється підписуватися під новими заходами.

На запитання у понеділок, чи є його єдність з Європою щодо нових санкцій через вторгнення росії в Україну в 2022 році, Трамп відповів: "Ну, Європа це говорить, але поки цього не зробила".

"Давайте спочатку подивимося, як вони це зроблять", - сказав він журналістам під час спільного преспідходу з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Він додав: "Коли я накладаю санкції на країну, це обходиться США у величезні гроші - колосальні гроші".

"Це не просто, давайте підпишемо документ. Ви говорите про мільярди та мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не просто вулиця із одностороннім рухом", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що "хоче продовжити спроби просунути мирні переговори, що зайшли в глухий кут, перш ніж застосувати до росії подальші каральні заходи", пише видання.

Доповнення

ЄС закликає знизити стелю ціни на російську нафту - ключову санкцію проти путіна - з 60 до 45 доларів.

Цей захід ще більше позбавить главу кремля прибутків для ведення війни проти України. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в неділю: "Ми маємо чинити більший тиск на росію, щоб досягти реального припинення вогню, посадити росію за стіл переговорів і покласти край цій війні, санкції мають вирішальне значення для цього".

Фон дер Ляєн: G7 має посилити тиск на росію16.06.25, 09:56 • 2682 перегляди

Британські офіційні особи заявили, що Стармер також приватно підтримує прагнення до зниження стелі ціни на нафту, хоча британський прем'єр-міністр не дав цього ясно зрозуміти публічно.

У понеділок Стармер наполягав, що в росії "не всі карти на руках" у її війні проти України - у явному докорі Трампу.

Британський прем'єр-міністр сказав, що його колеги-лідери "мають скористатися цим моментом, щоб посилити економічний тиск і показати президенту путіну, що в його інтересах і в інтересах росії продемонструвати, що він серйозно налаштований на мир".

"Рішення Стармера послатися на нині сумно відому лінію атаки Трампа на Президента України Володимира Зеленського з їхньої бурхливої ​​зустрічі в Білому домі 28 лютого, що в нього "немає карт", швидше за все, буде розцінено як спробу схилити президента США до дії", пише видання. Однак на Даунінг-стріт, як вказано, відкинули цю характеристику.

Стармер зробив ці коментарі в понеділок увечері, оголосивши, що він та інші лідери планують оприлюднити нові санкції проти росії у вівторок на саміті в Канаді. Однак на Даунінг-Стріт відмовилися повідомити подробиці, що саме містить пакет.

Трамп став більш публічно критикувати путіна попередніми тижнями, на тлі того, як російський президент обрушив шквал нових атак на мирних жителів по всій Україні, пише видання.

Шість інших лідерів G7, як зазначається, також спробують схилити Трампа підписати спільну заяву про деескалацію ізраїльсько-іранського конфлікту.

Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрілися в кулуарах саміту в неділю ввечері, щоб обговорити конфлікт та інші питання.

Трамп заявив журналістам у понеділок на саміті, що "Іран не виграє цієї війни, і вони повинні поговорити, і поговорити негайно, поки не стало занадто пізно".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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