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Трамп на саммите G7 намекнул на отсутствие дополнительных санкций США против россии - Politico

Киев • УНН

 • 1526 просмотра

На саммите G7 Трамп заявил, что США не будет вводить новые санкции, пока ЕС не сделает этого первым. Он подчеркнул финансовые потери США от санкций и важность мирных переговоров.

Трамп на саммите G7 намекнул на отсутствие дополнительных санкций США против россии - Politico

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 предположил, что не будет вводить новые санкции против россии, заявив, что европейцы должны "сделать это первыми" и что "санкции обходятся нам в большие деньги", и что он "хочет продолжить попытки продвинуть мирные переговоры, прежде чем применить к россии дальнейшие карательные меры", пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

ЕС и Великобритания настаивали на более скоординированных санкциях против режима владимира путина на встрече лидеров в Канаде, но президент США пока отказывается подписываться под новыми мерами.

На вопрос в понедельник, есть ли его единство с Европой относительно новых санкций из-за вторжения россии в Украину в 2022 году, Трамп ответил: "Ну, Европа это говорит, но пока этого не сделала".

"Давайте сначала посмотрим, как они это сделают", - сказал он журналистам во время совместного пресс-подхода с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Он добавил: "Когда я накладываю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги - колоссальные деньги".

"Это не просто, давайте подпишем документ. Вы говорите о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не просто улица с односторонним движением", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что "хочет продолжить попытки продвинуть мирные переговоры, зашедшие в тупик, прежде чем применить к россии дальнейшие карательные меры", пишет издание.

Дополнение

ЕС призывает снизить потолок цены на российскую нефть - ключевую санкцию против путина - с 60 до 45 долларов.

Эта мера еще больше лишит главу кремля доходов для ведения войны против Украины. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в воскресенье: "Мы должны оказывать большее давление на россию, чтобы достичь реального прекращения огня, посадить россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого".

Фон дер Ляйен: G7 должна усилить давление на россию16.06.25, 09:56 • 2682 просмотра

Британские официальные лица заявили, что Стармер также в частном порядке поддерживает стремление к снижению потолка цены на нефть, хотя британский премьер-министр не дал этого ясно понять публично.

В понедельник Стармер настаивал, что у россии "не все карты на руках" в ее войне против Украины - в явном упреке Трампу.

Британский премьер-министр сказал, что его коллеги-лидеры "должны воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать президенту путину, что в его интересах и в интересах россии продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир".

"Решение Стармера сослаться на ныне печально известную линию атаки Трампа на Президента Украины Владимира Зеленского с их бурной встречи в Белом доме 28 февраля, что у него "нет карт", скорее всего, будет расценено как попытку склонить президента США к действию", пишет издание. Однако на Даунинг-стрит, как указано, отвергли эту характеристику.

Стармер сделал эти комментарии в понедельник вечером, объявив, что он и другие лидеры планируют обнародовать новые санкции против россии во вторник на саммите в Канаде. Однако на Даунинг-Стрит отказались сообщить подробности, что именно содержит пакет.

Трамп стал более публично критиковать путина предыдущими неделями, на фоне того, как российский президент обрушил шквал новых атак на мирных жителей по всей Украине, пишет издание.

Шесть других лидеров G7, как отмечается, также попытаются склонить Трампа подписать совместное заявление о деэскалации израильско-иранского конфликта.

Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Канады Марк Карни встретились в кулуарах саммита в воскресенье вечером, чтобы обсудить конфликт и другие вопросы.

Трамп заявил журналистам в понедельник на саммите, что "Иран не выиграет эту войну, и они должны поговорить, и поговорить немедленно, пока не стало слишком поздно".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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