Фон дер Ляйен: G7 должна усилить давление на россию

Необходимо оказывать большее давление на россию, чтобы добиться прекращения огня в Украине, заявила в воскресенье президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и призвала страны G7 усилить санкции для достижения этой цели, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Лидеры крупнейших промышленных стран мира встречаются в Скалистых горах Канады с европейскими странами, которые стремятся сохранить вопрос войны в Украине в голове президента США Дональда Трампа, несмотря на боевые действия, разгоревшиеся между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке.

В условиях застоя дипломатии ЕС, как сообщается, собирается принять новый пакет санкций против россии, но пока не смог убедить Трампа, который не хотел давить на главу кремля владимира путина, ввести новые санкции США. Трамп заявил, что не хочет, чтобы санкции помешали достижению прекращения огня.

Мы должны оказывать большее давление на россию, чтобы достичь реального прекращения огня, посадить россию за стол переговоров и положить конец этой войне, санкции имеют решающее значение для этого - заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции перед началом переговоров между Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией и США в понедельник.

"На прошлой неделе мы выдвинули предложение по 18-му пакету санкций. Я буду приглашать всех партнеров G7 присоединиться к нам в этих усилиях", - указала глава Еврокомиссии.

Глобальное внимание переключилось на Ближний Восток, где удары Израиля по Ирану повысили риски перерастания в более широкий региональный конфликт. Последовавший скачок цен на нефть усилил опасения по поводу мировой экономики.

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Фон дер Ляйен заявила, что на переговорах с Трампом в субботу они договорились, что страны-единомышленники должны защищать стабильность рынка, особенно на энергетических рынках.

"Мы также будем очень бдительными (в отношении) последствий для международных энергетических рынков", - сказала она.

Что касается торговых переговоров с администрацией Трампа, она сказала, что предпочитает достижение решения путем переговоров до дедлайна 9 июля, но блок готовит меры на случай, если договоренности не будет достигнуто.

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Фон дер Ляйен также поговорила с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ранее в воскресенье.

Она подтвердила право Израиля на самооборону, но подчеркнула, что дипломатическое решение является лучшим вариантом в долгосрочной перспективе для решения проблемы ядерной программы Ирана.

"Иран является основным источником региональной нестабильности, и мы всегда очень ясно заявляли, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия", - сказала она.

"Недавние события подчеркнули растущую взаимосвязь между конфликтами в Европе, с одной стороны, и на Ближнем Востоке, с другой. Одинаковые типы беспилотников и баллистических ракет, разработанных и произведенных Ираном, без разбора наносят удары по городам в Украине и Израиле", - отметила она.