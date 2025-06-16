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Цены на нефть нестабильны из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном

Киев • УНН

 • 636 просмотра

После эскалации конфликта между Израилем и Ираном, цены на нефть снова растут. Опасения по поводу перебоев поставок через Ормузский пролив оказывают давление на рынок.

Цены на нефть нестабильны из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном

Цены на нефть были нестабильны в понедельник после роста на 7% в пятницу, на фоне того, как возобновление ударов со стороны Израиля и Ирана в выходные усилило опасения, что конфликт может распространиться на весь регион и существенно нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 64 цента, или 0,86%, до $74,87 за баррель до 05:07 по Гринвичу (08:07 по Киеву), тогда как фьючерсы на нефть WTI выросли на 76 центов, или 1,04%, до $73,74. Ранее во время сессии они выросли более чем на $4 за баррель, а также ненадолго перешли в отрицательную территорию.

Обе марки выросли в цене на 7% в пятницу, подскочив более чем на 13% в течение сессии до самых высоких значений с января.

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Обмен ударами между Израилем и Ираном в воскресенье привел к жертвам среди гражданского населения, и военные обоих стран призвали мирных жителей на противоположной стороне принять меры предосторожности против дальнейших ударов.

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Последние события вызвали опасения по поводу перебоев в Ормузском проливе, жизненно важном судоходном пути.

Около пятой части мирового потребления нефти, или около 18-19 миллионов баррелей в сутки нефти, конденсата и топлива, проходит через пролив.

"Покупка была обусловлена ​​продолжающимся израильско-иранским конфликтом, решение которого не видно", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

"Но как было видно в минувшую пятницу, некоторые продажи возникли из-за опасений чрезмерной реакции", - сказал он.

Пока рынки следят за возможными перебоями в добыче иранской нефти из-за ударов Израиля по энергетическим объектам, возросшие опасения по поводу блокады Ормузского пролива могут резко поднять цены, добавил Тадзава.

Иран, член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в настоящее время добывает около 3,3 млн баррелей в сутки и экспортирует более 2 млн баррелей в сутки нефти и топлива.

По мнению аналитиков и наблюдателей за ОПЕК, резервные мощности ОПЕК и ее союзников, включая россию, для перекачки большего количества нефти, чтобы компенсировать любые перебои, примерно эквивалентны добыче Ирана.

"Если экспорт иранской сырой нефти будет нарушен, китайские нефтеперерабатывающие заводы, единственные покупатели иранских баррелей, должны будут искать альтернативные сорта из других стран Ближнего Востока и российской сырой нефти", - сказал Ричард Джосвик, руководитель краткосрочного анализа нефти в S&P Global Commod.

"Это также может повысить фрахтовые ставки и страховые премии для танкеров, сузить спред Brent-Dubai и нанести ущерб марже нефтеперерабатывающих заводов, особенно в Азии", - добавил Джосвик.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что надеется, что Израиль и Иран смогут выступить посредниками в прекращении огня, но добавил, что иногда странам приходится сначала бороться. Трамп сказал, что США продолжат поддерживать Израиль, но отказался сообщить, попросит ли он союзника США приостановить удары по Ирану.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что надеется, что встреча лидеров "Группы семи", которая состоится в Канаде в воскресенье, достигнет соглашения, которое поможет разрешить конфликт и не допустит его эскалации.

Между тем, Иран заявил посредникам Катару и Оману, что он не готов к переговорам о прекращении огня, находясь под атакой Израиля, сообщил агентству Reuters в воскресенье официальный представитель, проинформированный о ходе переговоров.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
Нефть марки Brent
Израиль
ОПЕК
Дональд Трамп
Канада
Катар
Оман
Иран
Тель-Авив
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