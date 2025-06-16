Атака Ирана на Израиль 16 июня: 5 погибших, есть раненые

В результате удара Ирана по Израилю в ночь на 16 июня погибло пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Как сообщают СМИ со ссылкой на спасательные службы Израиля, еще одного погибшего нашли при разборе завалов жилого дома в Петах-Тикве. Это северо-восточный пригород Тель-Авива.

Спасатели также сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 92 человек. В то же время количество пострадавших и погибших может возрасти.

Справка

В ночь на 16 июня Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Они попали в жилые кварталы города Петах-Тиква, также было полностью разрушено здание учебного заведения.

Напомним

В ночь на 13 июня западные СМИ сообщили об ударе израильской авиации по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ в ночь на 15 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, убив и ранив сотни людей.

Также УНН со ссылкой на украинский МИД сообщило, что в результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро граждан Украины. Среди погибших трое несовершеннолетних детей.