Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти

У ніч проти 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це інформує УНН з посиланням на Національну служба екстреної медичної допомоги (MDA), видання The Times of Israel, CNN.

Деталі

Речник організації "Маген Давид Адом" (МДА) повідомив, що кількість постраждалих в результаті нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб. Найбільше постраждали три міста на півночі та в центрі, а також столиця Тель-Авів.

За даними CNN, понад 100 поранених у центральних регіонах Ізраїля.

Батам-Ям

Внаслідок удару іранської ракети по будівлі загинули три людини: 80-річна жінка, 69-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Пізніше рятувальники витягнули з-під завалів тіло 8-річної дівчинки, що збільшило кількість загиблих до чотирьох.

За даними рятувальників, внаслідок атаки Ірану в Бат-Ямі та Реховоті постраждали понад 130 осіб, серед яких є важкопоранені.

Рятувальники ведуть гонку з часом, щоб витягти людей, побоюючись, що будівля може обвалитися - пише The Times of Israel.

Зазначається, що близько 35 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

Тамра

У місті Тамра на півночі Ізраїлю знайдено чотири жертви ракетного удару.

Загиблими виявилися Манар Хатіб та її дві дочки, 20-річна Хала і 13-річна Шада, а також інша родичка, яку також звати Манар.

Реховот

У місті Реховот іранська ракета пошкодила будівлю, що належить Науковому інституту Вейцмана. Щонайменше 37 осіб отримали поранення.

Під завалами на місці ракетного удару в Реховоті знайдено живого чоловіка. Рятувальники працюють над його визволенням.

Постраждалий живий і перебуває у задовільному стані.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю.

Увечері 14 червня Іран почав нову хвилю ударів по Ізраїлю, запустивши ракети. Внаслідок обстрілу у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення.