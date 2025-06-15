Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
05:00 • 720 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 17371 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 42703 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 39783 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 40340 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 55866 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 48166 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 100677 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 68738 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58517 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.2м/с
72%
750мм
Популярнi новини
Макрон вимагає звільнення французів-заручників та закликає Іран до переговорів14 червня, 21:05 • 10613 перегляди
По всій Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К23:41 • 4238 перегляди
В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США01:10 • 14238 перегляди
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях - карти DeepState01:36 • 5662 перегляди
Ексглаву філії "Лісів України" підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн грн02:26 • 4658 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 29788 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 101046 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 164459 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 171245 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 185947 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 100677 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 51311 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 100787 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 80581 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 145168 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 2858 перегляди

У ніч на 15 травня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, вбивши людей і поранивши сотні. Десятки людей вважаються зниклими безвісти після обстрілів.

Іранський удар по Ізраїлю: зросла кількість загиблих, вже сотні поранених, десятки зниклих безвісти

У ніч проти 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це інформує УНН з посиланням на Національну служба екстреної медичної допомоги (MDA), видання The Times of Israel, CNN.

Деталі

Речник організації "Маген Давид Адом" (МДА) повідомив, що кількість постраждалих в результаті нічних ракетних обстрілів з Ірану становить близько 200 осіб. Найбільше постраждали три міста на півночі та в центрі, а також столиця Тель-Авів.

За даними CNN, понад 100 поранених у центральних регіонах Ізраїля.

Батам-Ям

Внаслідок удару іранської ракети по будівлі загинули три людини: 80-річна жінка, 69-річна жінка та 10-річний хлопчик.

Пізніше рятувальники витягнули з-під завалів тіло 8-річної дівчинки, що збільшило кількість загиблих до чотирьох.

За даними рятувальників, внаслідок атаки Ірану в Бат-Ямі та Реховоті постраждали понад 130 осіб, серед яких є важкопоранені.

Рятувальники ведуть гонку з часом, щоб витягти людей, побоюючись, що будівля може обвалитися

- пише The Times of Israel.

Зазначається, що близько 35 осіб все ще вважаються зниклими безвісти.

Тамра

У місті Тамра на півночі Ізраїлю знайдено чотири жертви ракетного удару.

Загиблими виявилися Манар Хатіб та її дві дочки, 20-річна Хала і 13-річна Шада, а також інша родичка, яку також звати Манар.

Реховот

У місті Реховот іранська ракета пошкодила будівлю, що належить Науковому інституту Вейцмана. Щонайменше 37 осіб отримали поранення.

Під завалами на місці ракетного удару в Реховоті знайдено живого чоловіка. Рятувальники працюють над його визволенням.

Постраждалий живий і перебуває у задовільному стані.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю.

Увечері 14 червня Іран почав нову хвилю ударів по Ізраїлю, запустивши ракети. Внаслідок обстрілу у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення.   

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Israel
Іран
Тель-Авів
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9