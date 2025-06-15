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Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести

Киев • УНН

 • 2116 просмотра

В ночь на 15 мая Иран нанес ракетный удар по Израилю, убив людей и ранив сотни. Десятки людей считаются пропавшими без вести после обстрелов.

Иранский удар по Израилю: возросло количество погибших, уже сотни раненых, десятки пропавших без вести

В ночь на 15 мая Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести. Об этом информирует УНН со ссылкой на Национальную службу экстренной медицинской помощи (MDA), издание The Times of Israel, CNN.

Детали

Представитель организации "Маген Давид Адом" (МДА) сообщил, что количество пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек. Больше всего пострадали три города на севере и в центре, а также столица Тель-Авив.

По данным CNN, более 100 раненых в центральных регионах Израиля.

Батам-Ям

В результате удара иранской ракеты по зданию погибли три человека: 80-летняя женщина, 69-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Позже спасатели вытащили из-под завалов тело 8-летней девочки, что увеличило количество погибших до четырех.

По данным спасателей, в результате атаки Ирана в Бат-Яме и Реховоте пострадали более 130 человек, среди которых есть тяжелораненые.

Спасатели ведут гонку со временем, чтобы вытащить людей, опасаясь, что здание может обвалиться

- пишет The Times of Israel.

Отмечается, что около 35 человек все еще считаются пропавшими без вести.

Тамра

В городе Тамра на севере Израиля найдено четыре жертвы ракетного удара.

Погибшими оказались Манар Хатиб и ее две дочери, 20-летняя Хала и 13-летняя Шада, а также другая родственница, которую также зовут Манар.

Реховот

В городе Реховот иранская ракета повредила здание, принадлежащее Научному институту Вейцмана. По меньшей мере 37 человек получили ранения.

Под завалами на месте ракетного удара в Реховоте найден живой мужчина. Спасатели работают над его освобождением.

Пострадавший жив и находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним

В ночь на воскресенье, 15 мая Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю.

Вечером 14 июня Иран начал новую волну ударов по Израилю, запустив ракеты. В результате обстрела в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения.   

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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