Іран атакував ракетами північні райони Ізраїлю: загинула людина, 13 поранених (відео)

Увечері 14 червня Іран почав нову хвилю ударів по Ізраїлю, запустивши ракети. Внаслідок обстрілу у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення. Про це інформує УНН з посиланням на видання YNET, The Times of Israel, Армію оборони Ізраїлю.

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Іранська армія завдала ракетного удару по північних районах Ізраїлю.

Внаслідок прямого влучання іранської ракети у двоповерхову будівлю в місті Тамра, загинула жінка.

13 людей отримали поранення внаслідок прямого влучення в двоповерхову будівлю в Тамрі - йдеться у дописі YNET.

Також повідомляється про жертви та постраждалих у районі ізраїльського міста Хайфа.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У суботу, 14 червня внаслідок балістичної атаки Ірану по Ізраїлю загинули троє людей, понад 80 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ізраїльські міста зазнали ракетних ударів.

Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.