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Калибр (семейство ракет)

Иран атаковал ракетами северные районы Израиля: погиб один человек, 13 раненых (видео)

Киев • УНН

 • 376 просмотра

14 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю, в результате чего погибла женщина в Тамре и есть жертвы в Хайфе.

Иран атаковал ракетами северные районы Израиля: погиб один человек, 13 раненых (видео)

Вечером 14 июня Иран начал новую волну ударов по Израилю, запустив ракеты. В результате обстрела в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание YNETThe Times of IsraelАрмию обороны Израиля.

Детали

Иранская армия нанесла ракетный удар по северным районам Израиля.

В результате прямого попадания иранской ракеты в двухэтажное здание в городе Тамра, погибла женщина.

13 человек получили ранения в результате прямого попадания в двухэтажное здание в Тамре

- говорится в заметке YNET.

Также сообщается о жертвах и пострадавших в районе израильского города Хайфа.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.   

В субботу, 14 июня в результате баллистической атаки Ирана по Израилю погибли три человека, более 80 получили ранения различной степени тяжести. Израильские города подверглись ракетным ударам.

Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.  

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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