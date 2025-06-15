Унаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 40 – поранені

У ніч на неділю, 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, ще понад 40 отримали поранення. Про це інфомує УНН з посиланням на Національну службу екстреної медичної допомоги (MDA), Al Jazeera.

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За даними Національної служби екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу в районі Тель-Авіва загинула 60-річна жінка, ще 20 людей дістали поранення середньої та легкої тяжкості.

ЗМІ повідомляють про трьох загиблих після влучання іранської ракети в будівлю в місті Бат-Ям, що біля Тель-Авіва.

У регіоні Шфела, розташованому поблизу Єрусалима, біля однієї з будівель було поранено ще 24 людини. Двоє з них зазнали тяжких травм, їхній стан оцінюють як важкий.

У MDA повідомили, що рятувальні операції тривають.

Нагадаємо

Увечері 14 червня Іран почав нову хвилю ударів по Ізраїлю, запустивши ракети. Внаслідок обстрілу у двох містах на півночі країни є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Іран вночі атакував Ізраїль десятками ракет: вибухи в Тель-Авіві та Єрусалимі