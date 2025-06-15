В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю погибли 3 человека, более 40 – ранены

В ночь на воскресенье, 15 мая Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, еще более 40 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную службу экстренной медицинской помощи (MDA), Al Jazeera.

Детали

По данным Национальной службы экстренной медицинской помощи, в результате обстрела в районе Тель-Авива погибла 60-летняя женщина, еще 20 человек получили ранения средней и легкой тяжести.

СМИ сообщают о трех погибших после попадания иранской ракеты в здание в городе Бат-Ям, что возле Тель-Авива.

В регионе Шфела, расположенном вблизи Иерусалима, возле одного из зданий были ранены еще 24 человека. Двое из них получили тяжелые травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

В MDA сообщили, что спасательные операции продолжаются.

Напомним

Вечером 14 июня Иран начал новую волну ударов по Израилю, запустив ракеты. В результате обстрела в двух городах на севере страны есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Иран ночью атаковал Израиль десятками ракет: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме