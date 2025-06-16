Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: є влучання у житлову багатоповерхівку, десятки постраждалих (відео)
Київ • УНН
Вночі 16 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, влучивши у житлові райони. Поранено 48 людей, зруйновано будівлю, виникла пожежа.
Іран знову атакував балістичними ракетами Ізраїль. Під удар потрапили центральні райони країни. Місцеві ЗМІ повідомляють про влучання у житлову багатоповерхівку, виникла пожежа. Внаслідок обстрілу постраждало 48 людей. Про це інформує УНН з посиланням на ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN, Голос Ізраїлю.
Деталі
У ніч проти 16 червня по всьому Ізраїлю лунають сирени через атаку балістичних ракет Ірану.
Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень.
Нещодавно в кількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Громадськість просять дотримуватися вказівок Командування тилу. Наразі ВПС Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу
Медики і рятувальники повідомили, що вони реагують на інформацію про влучання балістичних ракет у кількох районах у центрі Ізраїлю.
За даними "Голос Ізраїлю", в місті Петах-Тіква ракета влучила в житлову багатоповерхівку,
"Попадання у висотну житлову будівлю. Будівля сильно пошкоджена. На місці пожежа", - пише "Голос Ізраїлю".
48 постраждалих, 3 у середньому тяжкості
Також повністю зруйновано будівлю навчального закладу.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.
У ніч на 15 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, вбивши людей і поранивши сотні.
Внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинули п'ятеро громадян України. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей, ідентифікація тіл триває.