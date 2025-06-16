Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: є влучання у житлову багатоповерхівку, десятки постраждалих (відео)

Іран знову атакував балістичними ракетами Ізраїль. Під удар потрапили центральні райони країни. Місцеві ЗМІ повідомляють про влучання у житлову багатоповерхівку, виникла пожежа. Внаслідок обстрілу постраждало 48 людей. Про це інформує УНН з посиланням на ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN, Голос Ізраїлю.

У ніч проти 16 червня по всьому Ізраїлю лунають сирени через атаку балістичних ракет Ірану.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних осіб залишатися в укриттях до подальших повідомлень.

Нещодавно в кількох районах Ізраїлю зазвучали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в бік Держави Ізраїль. Громадськість просять дотримуватися вказівок Командування тилу. Наразі ВПС Ізраїлю здійснюють операції з перехоплення та нанесення ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати дотримуватися вказівок Командування тилу