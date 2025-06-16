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Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: есть попадание в жилую многоэтажку, десятки пострадавших (видео)

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Ночью 16 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, попав в жилые районы. Ранены 48 человек, разрушено здание, возник пожар.

Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами: есть попадание в жилую многоэтажку, десятки пострадавших (видео)

Иран снова атаковал баллистическими ракетами Израиль. Под удар попали центральные районы страны. Местные СМИ сообщают о попадании в жилую многоэтажку, возник пожар. В результате обстрела пострадали 48 человек. Об этом информирует УНН со ссылкой на ЦАХАЛThe Times of IsraelCNNГолос Израиля

Детали

В ночь на 16 июня по всему Израилю раздаются сирены из-за атаки баллистических ракет Ирана.

Армия обороны Израиля призвала гражданских лиц оставаться в укрытиях до дальнейших сообщений.

Недавно в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль. Общественность просят соблюдать указания Командования тыла. В настоящее время ВВС Израиля осуществляют операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы. Оборона не является герметичной, поэтому важно продолжать соблюдать указания Командования тыла

- говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Медики и спасатели сообщили, что они реагируют на информацию о попадании баллистических ракет в нескольких районах в центре Израиля.

По данным "Голос Израиля", в городе Петах-Тиква ракета попала в жилую многоэтажку,

"Попадание в высотное жилое здание. Здание сильно повреждено. На месте пожар", - пишет "Голос Израиля".

48 пострадавших, 3 в средней тяжести

- говорится в сообщении.

Также полностью разрушено здание учебного заведения.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.  

Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция будет продолжаться до устранения угрозы.

В ночь на 15 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, убив людей и ранив сотни. 

В результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пять граждан Украины. Среди погибших трое несовершеннолетних детей, идентификация тел продолжается.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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