Атака Ірану на Ізраїль 16 червня: 5 загиблих, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинуло п'ятеро людей. Ракети влучили у житлові квартали міста Петах-Тіква, зруйнувавши будівлю навчального закладу.
Внаслідок удару Ірану по Ізраїлю у ніч на 16 червня загинуло п’ять людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Як повідомляють ЗМІ з посиланням на рятувальні служби Ізраїлю, ще одного загиблого знайшли при розборі завалів житлового будинку в Петах-Тікві. Це північно-східне передмістя Тель-Авіва.
Рятувальники також повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до 92 осіб. Водночас кількість постраждалих і загиблих може зрости.
Довідка
У ніч на 16 червня Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами. Вони влучили у житлові квартали міста Петах-Тіква, також повністю була зруйнована будівля навчального закладу.
Нагадаємо
У ніч на 13 червня західні ЗМІ повідомили про удар ізраїльської авіації по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.
У відповідь у ніч на 15 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, вбивши і поранивши сотні людей.
Також УНН з посиланням на українське МЗС повідомило, що внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинули п'ятеро громадян України. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей.