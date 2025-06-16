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Ціни на нафту нестабільні через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Після ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном, ціни на нафту знову зростають. Побоювання щодо перебоїв постачання через Ормузьку протоку тиснуть на ринок.

Ціни на нафту нестабільні через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном

Ціни на нафту були нестабільні у понеділок після зростання на 7% у п'ятницю, на тлі того, як поновлення ударів з боку Ізраїлю та Ірану у вихідні посилило побоювання, що конфлікт може поширитися на весь регіон та суттєво порушити експорт нафти з Близького Сходу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 64 центи, або 0,86%, до $74,87 за барель до 05:07 за Гринвічем (08:07 за Києвом), тоді як ф'ючерси на нафту WTI зросли на 76 центів, або 1,04%, до $73,74. Раніше під час сесії вони виросли більш як на $4 за барель, а також ненадовго перейшли до негативної території.

Обидві марки зросли в ціні на 7% у п'ятницю, підскочивши більш ніж на 13% протягом сесії до найвищих значень із січня.

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Іранські ракети завдали ударів по ізраїльському Тель-Авіву та портовому місту Хайфа в понеділок, зруйнувавши будинки та посиливши побоювання світових лідерів на зустрічі G7 цього тижня, що битва між двома старими ворогами може призвести до більш масштабного регіонального конфлікту.

Обмін ударами між Ізраїлем та Іраном у неділю призвів до жертв серед цивільного населення, і військові обидвох країні закликали мирних жителів на протилежній стороні вжити запобіжних заходів проти подальших ударів.

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Останні події викликали побоювання з приводу перебоїв в Ормузькій протоці, життєво важливому судноплавному шляху.

Близько п'ятої частини світового споживання нафти, або близько 18-19 мільйонів барелів на добу нафти, конденсату та палива, проходить через протоку.

"Купівля була зумовлена ​​триваючим ізраїльсько-іранським конфліктом, вирішення якого не видно", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

"Але як було видно минулої п'ятниці, деякі продажі виникли через побоювання надмірної реакції", - сказав він.

Поки ринки стежать за можливими перебоями у видобутку іранської нафти через удари Ізраїлю по енергетичних об'єктах, побоювання з приводу блокади Ормузької протоки, що зросли, можуть різко підняти ціни, додав Тадзава.

Іран, член Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), наразі видобуває близько 3,3 млн барелів на добу та експортує понад 2 млн барелів на добу нафти та палива.

На думку аналітиків та спостерігачів за ОПЕК, резервні потужності ОПЕК та її союзників, включаючи росію, для перекачування більшої кількості нафти, щоб компенсувати будь-які перебої, приблизно еквівалентні видобутку Ірану.

"Якщо експорт іранської сирої нафти буде порушено, китайські нафтопереробні заводи, єдині покупці іранських барелів, повинні будуть шукати альтернативні сорти з інших країн Близького Сходу і російської сирої нафти", - сказав Річард Джосвік, керівник короткострокового аналізу нафти в S&P Global Commod.

"Це також може підвищити фрахтові ставки та страхові премії для танкерів, звузити спред Brent-Dubai і завдати шкоди маржі нафтопереробних заводів, особливо в Азії", - додав Джосвік.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що сподівається, що Ізраїль та Іран зможуть виступити посередниками у припиненні вогню, але додав, що іноді країнам доводиться спочатку боротися. Трамп сказав, що США продовжать підтримувати Ізраїль, але відмовився повідомити, чи він попросить союзника США призупинити удари по Ірану.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сподівається, що зустріч лідерів "Групи семи", яка відбудеться в Канаді в неділю, досягне угоди, яка допоможе вирішити конфлікт і не допустить його ескалації.

Тим часом, Іран заявив посередникам Катару та Оману, що він не готовий до переговорів про припинення вогню, перебуваючи під атакою Ізраїлю, повідомив агентству Reuters у неділю офіційний представник, поінформований про перебіг переговорів.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
Brent
Israel
ОПЕК
Дональд Трамп
Канада
Катар
Оман
Іран
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