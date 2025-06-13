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Ціна на нафту різко підскочили на тлі побоювань масштабнішої війни після атаки Ізраїлю на Іран

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Нафта Brent зросла до 78 доларів за барель, найбільший стрибок з 2022 року. Ізраїль завдав ударів по ядерній програмі Ірану, що викликало побоювання перебоїв постачання нафти.

Ціна на нафту різко підскочили на тлі побоювань масштабнішої війни після атаки Ізраїлю на Іран

Нафта зросла в ціні на 13%, перш ніж дещо знизити зростання, після того, як Ізраїль провів хвилі ударів по Ірану, викликавши побоювання більш масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Нафта марки Brent перевищила в ціні 78 доларів за барель, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком із березня 2022 року після вторгнення рф до України. Швидкі тимчасові спреди розширилися, а форма кривої ф'ючерсів вказала на побоювання затяжного конфлікту, тоді як волатильність зросла. Золото стало бенефіціаром попиту на активи-притулки, прямуючи до рекорду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що атаки були спрямовані на ядерну програму Тегерана і армію і продовжуватимуться доти, доки загроза не буде усунена.

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Іран пообіцяв вжити жорстких заходів, а верховний лідер аятола Алі Хаменеї заявив, що кілька командирів та вчених було вбито. За кілька годин після перших ізраїльських ударів Тегеран запустив понад 100 безпілотників у відповідь, заявив Ізраїль.

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"Ми знову опинилися в обстановці підвищеної геополітичної невизначеності, що тримає ринок нафти в напрузі і вимагає від нього почати ціноутворення з більшою премією за ризик у разі будь-яких потенційних перебоїв з постачанням", - сказав Воррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів у ING Groep NV.

Швидке зростання цін на нафту звело нанівець збитки з початку року, спричинені наслідками зростання напруженості у світовій торгівлі та рішенням ОПЕК+ відновити роботу зупинених потужностей швидшими, ніж очікувалося, темпами. Цього тижня JPMorgan Chase & Co. попередив, що ціни можуть досягти 130 доларів за барель за найгіршого сценарію на Близькому Сході.

Часовий спред Brent - різниця між двома найближчими контрактами - ще більше розширився. Розрив сягнув 1,61 долара за барель, що вище 92 центів у четвер. Інший показник, спред між контрактом на грудень цього року і тим самим місяцем 2026 року, підскочив до понад 2 доларів з 50 центів. Волатильність нафтових опціонів зросла до трирічного максимуму.

Іранське телебачення повідомило, що дим був помічений біля Тебрізського НПЗ, хоча National Iranian Oil Refining and Distribution Co. заявила, що атаки не завдали жодної шкоди нафтопереробним підприємствам та сховищам країни, згідно з державним інформаційним агентством IRNA.

Стійке зростання цін на енергоносії може призвести до світової інфляції, ускладнивши завдання, що стоять перед центральними банками, включаючи Федеральну резервну систему США, на тлі того, як політики намагаються впоратися з наслідками торгової війни під проводом США.

Саудівська Аравія - фактичний лідер ширшого альянсу ОПЕК+ - закликала до негайного припинення атак Ізраїлю на Іран, який знаходиться через Перську затоку від Ер-Ріяда.

Хоча ринок насамперед стурбований тим, що поставки можуть бути перервані через ескалацію воєнних дій, країни-члени ОПЕК+, як і раніше, мають сильні резервні потужності, які можна задіяти. Окрім того, Міжнародна енергетична агенція може вирішити координувати випуск надзвичайних запасів, щоб спробувати заспокоїти ціни.

"Резервні потужності ОПЕК+ мають потенціал для вирішення проблеми втрат у видобутку Ірану", - сказав Мукеш Садєв, голова відділу сировинних ринків - нафти в Rystad Energy A/S. Тим не менш, потенційні заходи у відповідь Тегерана, включаючи можливу блокаду Ормузької протоки, можуть ускладнити використання резервних потужностей, додав він.

Ормузька протока - вузький водний шлях в гирлі Перської затоки, через який проходить близько чверті світової торгівлі нафтою. Протягом багатьох років Іран неодноразово нападав на торгові судна, що перетинали це вузьке місце, і навіть погрожував заблокувати протоку в минулому.

США та Іран мали провести шостий раунд ядерних переговорів в Омані в неділю, і президент США Дональд Трамп сказав Fox News, що він сподівається, що Тегеран все одно повернеться за стіл переговорів. Раніше на цьому тижні він сказав, що менш впевнений у тому, що США досягнуть угоди з Тегераном щодо обмеження його ядерних амбіцій в обмін на пом'якшення санкцій.

США не були причетні до атак, сказав держсекретар США Марко Рубіо. Раніше цього тижня вони наказали деяким співробітникам залишити своє посольство в Багдаді після того, як Тегеран пригрозив завдати удару по американським активам у регіоні у разі нападу. Окрім того, Держдепартамент заявив, що співробітникам уряду США та членам їхніх сімей в Ізраїлі заборонено виїжджати за межі міст.

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"Схильність до ризику нафтових інвесторів, імовірно, буде перевірена сьогодні, з величезною волатильністю та невизначеністю", - сказала Пріянка Сачдєва, старший аналітик ринку в Phillip Nova Pte. Загострення конфлікту підвищує ризик перебоїв із постачанням нафти, а також забруднення, сказала вона.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Brent
Федеральна резервна система
Марко Рубіо
JPMorgan Chase
Алі Хаменеї
Israel
ОПЕК
Fox News Channel
Державний департамент США
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Дональд Трамп
Тегеран
Саудівська Аравія
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