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США дистанціюються від ударів Ізраїлю по Ірану: що сказали Трамп та Рубіо

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Адміністрація Трампа намагається дистанціювати США від ізраїльських ударів по Ірану. Ці дії можуть ускладнити ядерну угоду з Тегераном, яку прагне укласти Трамп.

США дистанціюються від ударів Ізраїлю по Ірану: що сказали Трамп та Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер намагалася дистанціювати Сполучені Штати від ударів Ізраїлю по Ірану, які, ймовірно, ускладнять спроби Трампа укласти ядерну угоду з Тегераном, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ізраїль заявив, що завдав ударів по іранських ядерних цілях, щоб заблокувати Тегерану можливість розробки ядерної зброї, навіть коли адміністрація Трампа готувалася провести в неділю шостий раунд переговорів щодо ескалації програми Тегерана зі збагачення урану.

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Марко Рубіо, держсекретар США і радник Трампа з національної безпеки, підкреслив, що удари Ізраїлю були односторонніми, водночас зазначивши, що США знали, що атаки будуть.

"Ми не беремо участі в ударах по Ірану, і нашим головним пріоритетом є захист американських сил у регіоні, - сказав Рубіо в заяві. - Ізраїль повідомив нам, що вони вважають цю дію необхідною для його самооборони".

За кілька годин до ударів Трамп закликав до дипломатичного вирішення напруженості, водночас заявивши, що удар по Ірану "цілком може статися".

Іран стверджує, що його ядерна енергетична програма призначена лише для мирних цілей, хоча в четвер Міжнародне агентство з атомної енергії вперше за майже 20 років оголосило про порушення Іраном своїх зобов’язань щодо нерозповсюдження.

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Через день після того, як Сполучені Штати наказали частині американського персоналу залишити Близький Схід у відповідь на напруженість у регіоні, Рубіо зробив різке попередження для Ірану. "Дозвольте мені чітко сказати: Іран не повинен націлюватися на інтереси або персонал США", - сказав він.

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У його заяві не згадується, чи підтримає Вашингтон Ізраїль, якщо він зіткнеться з ударами у відповідь, що було стандартною лінією в минулому.

Трамп, пише видання, дедалі більше розходиться із ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу як щодо Ірану, так і щодо його поведінки у війні Ізраїлю в Газі, бажаючи укласти угоду з Тегераном і прискорити надходження продовольчої допомоги в Газу.

Трамп і Нетаньягу розмовляли в понеділок, і Трамп сказав журналістам, що головною темою був Іран. Виступаючи перед журналістами в четвер, він припустив, що ізраїльська атака була неминучою.

"Ну, я хотів би уникнути конфлікту. Ірану доведеться вести переговори трохи жорсткіше, тобто їм доведеться дати нам деякі речі, які вони не бажають дати нам зараз", - сказав він.

Відплата Ірану за удари Ізраїлю може поставити під загрозу американські війська та дипломатів у регіоні, враховуючи, що Сполучені Штати є головним спонсором Ізраїлю, пише видання.

Вашингтон і Тегеран у четвер оголосили про плани провести ще один раунд переговорів у неділю в Омані між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Американський чиновник заявив пізно в четвер, що переговори ще тривають. "Ми все ще маємо намір провести переговори в неділю", - сказав чиновник, не уточнюючи подробиць.

Трамп, однак, був двозначним щодо переговорів, сказавши Fox News: "Іран не може мати ядерну бомбу, і ми сподіваємося повернутися за стіл переговорів. Побачимо".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Стів Віткофф
Марко Рубіо
Israel
Міжнародне агентство з атомної енергії
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Дональд Трамп
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