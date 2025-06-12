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Іран розгортає новий центр збагачення урану після критики від МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Іран оголосив про створення нового центру збагачення урану, що посилює напруженість з США та Ізраїлем. Це стало відповіддю на критику МАГАТЕ щодо ядерних зобов’язань Тегерана.

Іран розгортає новий центр збагачення урану після критики від МАГАТЕ

Іран оголосив про створення нового центру збагачення урану у відповідь на рішення Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке засудило Тегеран за порушення міжнародних зобов’язань у ядерній сфері. Це загострило кризу, в яку вже втягнуті США та Ізраїль. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

В Організації з атомної енергії Ірану заявили, що новий об'єкт буде розташований у "безпечному місці", не розкриваючи його точного місця. Крім того, на вже існуючому заводі у Фордо замінять обладнання на сучасніше. Подальші заходи оголосять пізніше.

Речник організації Бехруз Камальванді заявив, що це означатиме "значне збільшення обсягів збагаченого урану". Водночас відсутність інформації про новий об’єкт може свідчити про чергове порушення зобов’язань Ірану перед МАГАТЕ.

У четвер у Відні рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка визнає Іран таким, що не виконує свої міжнародні зобов’язання. Це може стати підставою для передання питання до Ради Безпеки ООН для поновлення санкцій.

Іранський представник при ООН Саїд Іравані попередив, що Іран може розпочати процедуру виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї у разі посилення тиску.

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Доповнення

На тлі провалу дипломатії у ядерному питанні зростає й напруженість у регіоні. США евакуювали частину дипломатів з Багдада, а родинам військовослужбовців дозволили залишити регіон.

Іран натякнув, що може завдати удару по американських військових об’єктах у разі нападу. Ціни на нафту різко зросли, але пізніше дещо знизились.

Переговори між Іраном і США зайшли в глухий кут, зокрема через питання права Ірану на збагачення урану. США та Ізраїль наполягають на повному обмеженні цього процесу, тоді як Тегеран готовий згорнути збагачення високого рівня в обмін на зняття санкцій. За даними аналітиків, наразі Іран має достатньо збагаченого матеріалу, щоб у разі політичного рішення швидко створити до 10 ядерних боєголовок.

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Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Israel
Міжнародне агентство з атомної енергії
Bloomberg
Відень
Багдад
Сполучені Штати Америки
Іран
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