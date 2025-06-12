Иран разворачивает новый центр обогащения урана после критики от МАГАТЭ

Иран объявил о создании нового центра обогащения урана в ответ на решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое осудило Тегеран за нарушение международных обязательств в ядерной сфере. Это обострило кризис, в который уже втянуты США и Израиль. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что новый объект будет расположен в "безопасном месте", не раскрывая его точного местонахождения. Кроме того, на уже существующем заводе в Фордо заменят оборудование на более современное. Дальнейшие меры объявят позже.

Представитель организации Бехруз Камальванді заявил, что это будет означать "значительное увеличение объемов обогащенного урана". В то же время отсутствие информации о новом объекте может свидетельствовать об очередном нарушении обязательств Ирана перед МАГАТЭ.

В четверг в Вене совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, признающую Иран не выполняющим свои международные обязательства. Это может стать основанием для передачи вопроса в Совет Безопасности ООН для возобновления санкций.

Иранский представитель при ООН Саид Иравани предупредил, что Иран может начать процедуру выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае усиления давления.

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Дополнение

На фоне провала дипломатии в ядерном вопросе растет и напряженность в регионе. США эвакуировали часть дипломатов из Багдада, а семьям военнослужащих разрешили покинуть регион.

Иран намекнул, что может нанести удар по американским военным объектам в случае нападения. Цены на нефть резко выросли, но позже несколько снизились.

Переговоры между Ираном и США зашли в тупик, в частности из-за вопроса права Ирана на обогащение урана. США и Израиль настаивают на полном ограничении этого процесса, тогда как Тегеран готов свернуть обогащение высокого уровня в обмен на снятие санкций. По данным аналитиков, сейчас Иран имеет достаточно обогащенного материала, чтобы в случае политического решения быстро создать до 10 ядерных боеголовок.

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