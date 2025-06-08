Иран заявил, что получил доступ к тысячам секретных файлов ядерной программы Израиля

Иранские государственные СМИ сообщили, что разведка страны получила тысячи секретных файлов, касающихся ядерной программы Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Отмечается, что Исламская Республика якобы получила "тысячи файлов, связанных с ядерными проектами и объектами израильского режима", которые включают документы, изображения и видеозаписи.

Хотя операция по получению документов была проведена некоторое время назад, огромный объем материалов и необходимость их безопасной транспортировки в Иран потребовали информационного умолчания, чтобы обеспечить доставку в определенные защищенные места - цитирует издание иранские СМИ.

Контекст

Авторы напоминают, что в сентябре 2024 года иранская хакерская группа Handala объявила, что похитила около 200 гигабайтов данных из центра ядерных исследований в Сореке. Считается, что эта группировка является киберподразделением Корпуса стражей исламской революции.

Напомним

В конце мая иранский режим пригрозил "специальными мерами", если Израиль атакует его ядерные объекты. В МИД Ирана предостерегли Израиль "против любого авантюризма" со стороны правительства страны. Тегеран также предупредил, что будет рассматривать США как "участника", в случае осуществления этих планов.

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