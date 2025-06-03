"Не позволим какого-либо обогащения урана": Трамп жестко высказался относительно ядерной политики Ирана
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не позволят Ирану обогащать уран. Это противоречит предложению, которое передал Тегерану его представитель Стив Виткофф.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану обогащать уран в рамках какого-либо потенциального ядерного соглашения. Однако это заявление противоречит предложению, которое его представитель Стив Виткофф недавно передал Тегерану.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.
Детали
В понедельник 2 июня президент США Дональд Трамп заявил, что любое будущее соглашение с Ираном не будет предусматривать обогащение урана.
Соглашение об автоматическом открытии должно было давно остановить "обогащение" Ирана. Согласно нашему потенциальному Соглашению — МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЛЮБОГО ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА!
Это заявление противоречит предложению, которое в субботу передал Ирану специальный посланник Трампа Стив Виткофф. Два источника, непосредственно осведомленные о предложении США, сообщили Axios, что оно предусматривает "ограниченное обогащение урана низкого уровня на иранской земле в течение периода времени, который будет определен позже".
Несмотря на это, Белый дом не опроверг содержания предложения, а пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что администрация "не комментирует детали" из уважения к переговорному процессу.
Как отмечает издание, беспокойство вызвало также отсутствие требования к Ирану полностью демонтировать свои ядерные объекты. Отчет Axios по предложению Виткоффа сразу вызвал беспокойство среди иранских "ястребов" в Вашингтоне и Израиле, еще до того, как сам Трамп высказался.
Иран не прокомментировал детали предложения, но заявил, что у него все еще есть вопросы относительно того, когда и как США отменят санкции, если будет достигнуто соглашение, что подробно не объясняется в предложении США.
Ранее УНН писал, что Парламент Ирана выступил с решительным заявлением на защиту ядерной программы страны, заявив, что право Тегерана на обогащение урана, в частности до уровней более 20% - не подлежит обсуждению.