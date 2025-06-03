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"Не позволим какого-либо обогащения урана": Трамп жестко высказался относительно ядерной политики Ирана

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты не позволят Ирану обогащать уран. Это противоречит предложению, которое передал Тегерану его представитель Стив Виткофф.

"Не позволим какого-либо обогащения урана": Трамп жестко высказался относительно ядерной политики Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не позволят Ирану обогащать уран в рамках какого-либо потенциального ядерного соглашения. Однако это заявление противоречит предложению, которое его представитель Стив Виткофф недавно передал Тегерану.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

В понедельник 2 июня президент США Дональд Трамп заявил, что любое будущее соглашение с Ираном не будет предусматривать обогащение урана.

Соглашение об автоматическом открытии должно было давно остановить "обогащение" Ирана. Согласно нашему потенциальному Соглашению — МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЛЮБОГО ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА!

- написал он в Truth Social.

Это заявление противоречит предложению, которое в субботу передал Ирану специальный посланник Трампа Стив Виткофф. Два источника, непосредственно осведомленные о предложении США, сообщили Axios, что оно предусматривает "ограниченное обогащение урана низкого уровня на иранской земле в течение периода времени, который будет определен позже".

Несмотря на это, Белый дом не опроверг содержания предложения, а пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что администрация "не комментирует детали" из уважения к переговорному процессу.

Как отмечает издание, беспокойство вызвало также отсутствие требования к Ирану полностью демонтировать свои ядерные объекты. Отчет Axios по предложению Виткоффа сразу вызвал беспокойство среди иранских "ястребов" в Вашингтоне и Израиле, еще до того, как сам Трамп высказался.

Иран не прокомментировал детали предложения, но заявил, что у него все еще есть вопросы относительно того, когда и как США отменят санкции, если будет достигнуто соглашение, что подробно не объясняется в предложении США.

Ранее УНН писал, что Парламент Ирана выступил с решительным заявлением на защиту ядерной программы страны, заявив, что право Тегерана на обогащение урана, в частности до уровней более 20% - не подлежит обсуждению. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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