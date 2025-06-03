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"Не дозволимо будь-якого збагачення урану": Трамп жорстко висловився щодо ядерної політики Ірану

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не дозволять Ірану збагачувати уран. Це суперечить пропозиції, яку передав Тегерану його представник Стів Віткофф.

"Не дозволимо будь-якого збагачення урану": Трамп жорстко висловився щодо ядерної політики Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану збагачувати уран у рамках жодної потенційної ядерної угоди. Проте ця заява суперечить пропозиції, яку його представник Стів Віткофф нещодавно передав Тегерану.

Про це пише УНН із посиланням на Axios.

Деталі

У понеділок 2 червня президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка майбутня угода з Іраном не передбачатиме збагачення урану.

Угода про автоматичне відкриття мала б давно зупинити "збагачення" Ірану. Згідно з нашою потенційною Угодою — МИ НЕ ДОЗВОЛИМО БУДЬ-ЯКОГО ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ!

- написав він на Truth Social.

Ця заява суперечить пропозиції, яку в суботу передав Ірану спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф. Два джерела, безпосередньо обізнані з пропозицією США, повідомили Axios, що вона передбачає "обмежене збагачення урану низького рівня на іранській землі протягом періоду часу, який буде визначено пізніше".

Попри це, Білий дім не спростував змісту пропозиції, а прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація "не коментує деталі" з поваги до переговорного процесу.

Як зазначає видання, занепокоєння викликала також відсутність вимоги до Ірану повністю демонтувати свої ядерні об’єкти. Звіт Axios щодо пропозиції Віткоффа одразу викликав занепокоєння серед іранських "яструбів" у Вашингтоні та Ізраїлі, ще до того, як сам Трамп висловився.

Іран не прокоментував деталі пропозиції, але заявив, що в нього все ще є питання щодо того, коли і як США скасують санкції, якщо буде досягнуто угоди, що детально не пояснюється в пропозиції США.

Раніше УНН писав, що Парламент Ірану виступив із рішучою заявою на захист ядерної програми країни, заявивши, що право Тегерана на збагачення урану, зокрема до рівнів понад 20% - не підлягає обговоренню. 

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Іран
Brent Oil
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