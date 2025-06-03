"Не дозволимо будь-якого збагачення урану": Трамп жорстко висловився щодо ядерної політики Ірану
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не дозволять Ірану збагачувати уран. Це суперечить пропозиції, яку передав Тегерану його представник Стів Віткофф.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану збагачувати уран у рамках жодної потенційної ядерної угоди. Проте ця заява суперечить пропозиції, яку його представник Стів Віткофф нещодавно передав Тегерану.
Про це пише УНН із посиланням на Axios.
Деталі
У понеділок 2 червня президент США Дональд Трамп заявив, що будь-яка майбутня угода з Іраном не передбачатиме збагачення урану.
Угода про автоматичне відкриття мала б давно зупинити "збагачення" Ірану. Згідно з нашою потенційною Угодою — МИ НЕ ДОЗВОЛИМО БУДЬ-ЯКОГО ЗБАГАЧЕННЯ УРАНУ!
Ця заява суперечить пропозиції, яку в суботу передав Ірану спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф. Два джерела, безпосередньо обізнані з пропозицією США, повідомили Axios, що вона передбачає "обмежене збагачення урану низького рівня на іранській землі протягом періоду часу, який буде визначено пізніше".
Попри це, Білий дім не спростував змісту пропозиції, а прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація "не коментує деталі" з поваги до переговорного процесу.
Як зазначає видання, занепокоєння викликала також відсутність вимоги до Ірану повністю демонтувати свої ядерні об’єкти. Звіт Axios щодо пропозиції Віткоффа одразу викликав занепокоєння серед іранських "яструбів" у Вашингтоні та Ізраїлі, ще до того, як сам Трамп висловився.
Іран не прокоментував деталі пропозиції, але заявив, що в нього все ще є питання щодо того, коли і як США скасують санкції, якщо буде досягнуто угоди, що детально не пояснюється в пропозиції США.
Раніше УНН писав, що Парламент Ірану виступив із рішучою заявою на захист ядерної програми країни, заявивши, що право Тегерана на збагачення урану, зокрема до рівнів понад 20% - не підлягає обговоренню.