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The Guardian

Парламент Ірану наполягає на збагаченні урану понад 20% на тлі переговорів зі США

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Іранський парламент рішуче виступив на захист державної ядерної програми, наголошуючи, що рівень збагачення урану визначатиметься внутрішніми потребами країни, а не зовнішніми угодами. Іран наполягає на праві збагачувати уран, посилаючись на ДНЯЗ.

Парламент Ірану наполягає на збагаченні урану понад 20% на тлі переговорів зі США

Парламент Ірану виступив із рішучою заявою на захист ядерної програми країни, заявивши, що право Тегерана на збагачення урану, зокрема до рівнів понад 20% - не підлягає обговоренню. Про це повідомляє телеканал Iran International, передає УНН.

Деталі

Заява парламенту послідувала за скептицизмом верховного лідера Алі Хаменеї у вівторок щодо успіху поточних непрямих ядерних переговорів Тегерану та Вашингтону. Вона прозвучала через кілька годин після того, як міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що Тегеран ще не вирішив, чи братиме він участь у наступному раунді непрямих ядерних переговорів зі Сполученими Штатами.

Ми все ще оцінюємо, чи варто брати участь. Збагачення урану продовжуватиметься "з угодою чи без неї", а західним державам варто скасувати несправедливі санкції, застосовані до Ірану

- сказав Арагчі.

Хаменеї ж, який має останнє слово у державних питаннях, попередив у вівторок, що результат дипломатичних зусиль залишається незрозумілим.

У заяві парламенту, зачитаній членом президії парламенту Мохаммадом Рашиді, йдеться, що рівні збагачення Ірану не будуть обмежені нижче 20%, а будуть визначатися внутрішніми потребами країни.

В МАГАТЕ заявили, що Іран не далекий від того, щоб створити ядерну зброю17.04.25, 17:35 • 8521 перегляд

Наголошується також на важливості ядерних технологій для невійськових цілей, таких як медицина, сільське господарство, енергетика та опріснення.

Законодавці заявили, що ядерна діяльність Ірану повністю відповідає його правам відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та гарантій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), назвавши будь-яку відмову від програми "зрадою національних інтересів і майбутнього країни".

Доповнення

Іран — єдина держава, що не володіє ядерною зброєю, але збагачує уран до чистоти 60% — рівень, який, за словами ядерного спостерігача ООН, не має надійного цивільного застосування і технічно близький до 90% матеріалу, що розщеплюється.

Нагадаємо

Раніше Іран заявив США про готовність прийняти деякі обмеження на збагачення урану. А також озвучив вимогу щодо чітких гарантій проти повторного виходу з угоди і наполягає на знятті санкцій.

Лілія Набока

Лілія Набока

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