Парламент Ирана настаивает на обогащении урана более 20% на фоне переговоров с США

Парламент Ирана в среду выступил с решительным заявлением в защиту ядерной программы страны, заявив, что право Тегерана на обогащение урана, в частности до уровней свыше 20% - не подлежит обсуждению. Об этом сообщает телеканал Iran International, передает УНН.

Детали

Заявление парламента последовало за скептицизмом верховного лидера Али Хаменеи во вторник относительно успеха текущих косвенных ядерных переговоров Тегерана и Вашингтона. Она прозвучала через несколько часов после того, как министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран еще не решил, будет ли он участвовать в следующем раунде косвенных ядерных переговоров с Соединенными Штатами.

Мы все еще оцениваем, стоит ли участвовать. Обогащение урана будет продолжаться "с соглашением или без него", а западным государствам следует отменить несправедливые санкции, примененные к Ирану - сказал Арагчи.

Хаменеи же, имеющий последнее слово в государственных вопросах, предупредил во вторник, что результат дипломатических усилий остается неясным.

В заявлении парламента, зачитанном членом президиума парламента Мохаммадом Рашиди, говорится, что уровни обогащения Ирана не будут ограничены ниже 20%, а будут определяться внутренними потребностями страны.

В МАГАТЭ заявили, что Иран не далек от того, чтобы создать ядерное оружие

Отмечается также важность ядерных технологий для невоенных целей, таких как медицина, сельское хозяйство, энергетика и опреснение.

Законодатели заявили, что ядерная деятельность Ирана полностью соответствует его правам в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и гарантиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), назвав любой отказ от программы "предательством национальных интересов и будущего страны".

Дополнение

Иран — единственное государство, не обладающее ядерным оружием, но обогащающее уран до чистоты 60% — уровень, который, по словам ядерного наблюдателя ООН, не имеет надежного гражданского применения и технически близок к 90% расщепляющегося материала.

Напомним

Ранее Иран заявил США о готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана. А также озвучил требование о четких гарантиях против повторного выхода из соглашения и настаивает на снятии санкций.