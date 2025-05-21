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Парламент Ирана настаивает на обогащении урана более 20% на фоне переговоров с США

Киев • УНН

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Иранский парламент решительно защищает ядерную программу, подчеркивая, что уровень обогащения урана будет определяться внутренними потребностями. Иран настаивает на праве обогащать уран, ссылаясь на ДНЯО.

Парламент Ирана настаивает на обогащении урана более 20% на фоне переговоров с США

Парламент Ирана в среду выступил с решительным заявлением в защиту ядерной программы страны, заявив, что право Тегерана на обогащение урана, в частности до уровней свыше 20% - не подлежит обсуждению. Об этом сообщает телеканал Iran International, передает УНН.

Детали

Заявление парламента последовало за скептицизмом верховного лидера Али Хаменеи во вторник относительно успеха текущих косвенных ядерных переговоров Тегерана и Вашингтона. Она прозвучала через несколько часов после того, как министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран еще не решил, будет ли он участвовать в следующем раунде косвенных ядерных переговоров с Соединенными Штатами.

Мы все еще оцениваем, стоит ли участвовать. Обогащение урана будет продолжаться "с соглашением или без него", а западным государствам следует отменить несправедливые санкции, примененные к Ирану

- сказал Арагчи.

Хаменеи же, имеющий последнее слово в государственных вопросах, предупредил во вторник, что результат дипломатических усилий остается неясным.

В заявлении парламента, зачитанном членом президиума парламента Мохаммадом Рашиди, говорится, что уровни обогащения Ирана не будут ограничены ниже 20%, а будут определяться внутренними потребностями страны.

В МАГАТЭ заявили, что Иран не далек от того, чтобы создать ядерное оружие17.04.25, 17:35 • 8521 просмотр

Отмечается также важность ядерных технологий для невоенных целей, таких как медицина, сельское хозяйство, энергетика и опреснение.

Законодатели заявили, что ядерная деятельность Ирана полностью соответствует его правам в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и гарантиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), назвав любой отказ от программы "предательством национальных интересов и будущего страны".

Дополнение

Иран — единственное государство, не обладающее ядерным оружием, но обогащающее уран до чистоты 60% — уровень, который, по словам ядерного наблюдателя ООН, не имеет надежного гражданского применения и технически близок к 90% расщепляющегося материала.

Напомним

Ранее Иран заявил США о готовности принять некоторые ограничения на обогащение урана. А также озвучил требование о четких гарантиях против повторного выхода из соглашения и настаивает на снятии санкций.

Лилия Набока

Лилия Набока

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