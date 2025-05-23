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The New York Times

El País

Тегеран погрожує Тель-Авіву та Вашингтону "спеціальними заходами" у разі нападу на ядерні об'єкти Ірану

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Іран погрожує вжити "спеціальних заходів" для захисту своїх ядерних об'єктів у разі нападу Ізраїлю. Тегеран також попередив, що розглядатиме США як "учасника" атаки.

Тегеран погрожує Тель-Авіву та Вашингтону "спеціальними заходами" у разі нападу на ядерні об'єкти Ірану

Іран вживе "спеціальних заходів" для захисту своїх ядерних об'єктів.  Сполучені Штати нестимуть юридичну відповідальність у разі нападу Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти. Про це заявив міністр закордонних справ Аббас Аракчі після повідомлення CNN про те, що Ізраїль, можливо, готує удари по Ірану.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Іранський режим пригрозив "спеціальними заходами", якщо Ізраїль атакує його ядерні об'єкти. У МЗС Ірану застерегли Ізраїль "проти будь-якого авантюризму" з боку уряду країни. Про це ішлося у коментарях міністра закордонних справ країни Аббаса Арагчі. Іран також попередив, що розглядатиме США як "учасника", у разі здійснення планів, про які нещодавно повідомив CNN. 

Контекст

Посилаючись на джерела розвідки, CNN у вівторок повідомило, що незрозуміло, чи прийняв Ізраїль остаточне рішення щодо військових дій, і що офіційні особи США розходяться в думках щодо того, чи зрештою ізраїльтяни вирішать атакувати.

Відповідь Ірана 

У листі, адресованому Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу, фактично викладено застереження:

Іран рішуче застерігає від будь-яких авантюр сіоністського режиму Ізраїлю та рішуче відповість на будь-яку загрозу чи незаконні дії цього режиму

- інформує Reuters.

Аббас Арагчі, глава МЗС Ірана заявив, що його країна розглядатиме Вашингтон як "учасника" будь-якого подібного нападу. Він зазначив, що Тегеран буде змушений вжити "спеціальних заходів" для захисту своїх ядерних об'єктів та матеріалів. Міжнародне агентство з атомної енергії буде згодом поінформовано про такі кроки.

Аракчі не уточнив, які заходи розглядаються. Але радник Верховного лідера Ірану заявив у квітні, що Тегеран може призупинити співпрацю з МАГАТЕ або передати збагачений матеріал у безпечні та нерозкриті місця.

Нагадаємо

Ізраїль готується до можливого удару по ядерній інфраструктурі Ірану, якщо поточні переговори між США та Тегераном завершаться провалом.

Іранський парламент рішуче виступив на захист державної ядерної програми, наголошуючи, що рівень збагачення урану визначатиметься внутрішніми потребами країни, а не зовнішніми угодами.

Президент США Дональд Трамп у четвер розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу: два лідери обговорили вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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