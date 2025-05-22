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Ізраїль готується до удару по Ірану у разі зриву переговорів щодо ядерної зброї - Axios

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Ізраїль готується до удару по ядерній інфраструктурі Ірану, якщо переговори між США та Тегераном проваляться. У ЦАХАЛ проводять навчання до можливого удару.

Ізраїль готується до удару по Ірану у разі зриву переговорів щодо ядерної зброї - Axios

Ізраїль готується до можливого удару по ядерній інфраструктурі Ірану, якщо поточні переговори між США та Тегераном завершаться провалом.

Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників, розвідувальні структури Ізраїлю останніми днями змінили оцінку ситуації - від оптимістичних прогнозів щодо близького укладення угоди до припущення про ймовірний зрив переговорів. У такому разі, стверджують джерела, Ізраїль готовий діяти оперативно, поки ще не втрачено "вікно можливостей" для ефективної військової операції.

Обидва джерела підтвердили повідомлення CNN про те, що Армія оборони Ізраїлю проводить навчання та інші приготування до можливого удару по Ірану.

Було багато навчань, і американські військові бачать усе і розуміють, що Ізраїль готується

- сказав один із них.

Ізраїльські військові відкрили вогонь поблизу табору для біженців, де перебували дипломати з 32 країн - Reuters21.05.25, 23:02 • 3836 переглядiв

Бібі чекає, коли ядерні переговори зірвуться, і наразі Трамп буде розчарований переговорами і готовий дати їм добро

- додало ізраїльське джерело.

Як зазначив виданню американський чиновник, адміністрація Трампа стурбована тим, що Нетаньяху може зробити свій крок навіть без схвалення самого Трампа.

Головна перешкода в переговорах — питання збагачення урану. Спецпредставник США Стів Віткофф наголосив, що Вашингтон не готовий допустити навіть мінімальну програму збагачення в Ірані. Тегеран, у свою чергу, заявляє, що не підпише угоду без гарантій збереження такого потенціалу.

У нас є одна дуже чітка червона лінія, і це збагачення. Ми не можемо дозволити навіть 1% можливостей збагачення

- сказав Віткофф у програмі "This Week" на каналі ABC у неділю.

Лідери Ірану неодноразово заявляли, що не підпишуть угоду, яка не допускає збагачення.

Два ізраїльські джерела заявили, що будь-який ізраїльський удар по Ірану буде не разовим, а військовою кампанією, яка триватиме щонайменше тиждень.

Така операція була б вкрай складною і небезпечною для Ізраїлю та регіону.

Нагадаємо

Раніше CNN повідомляв, США отримали нові розвіддані, які свідчать про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, навіть попри те, що адміністрація Трампа прагне укласти дипломатичну угоду з Тегераном.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
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