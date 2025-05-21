CNN: США дізналися про підготовку Ізраїлем можливого удару по іранських ядерних об'єктах

США отримали нові розвіддані, які свідчать про те, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, навіть попри те, що адміністрація Трампа прагне укласти дипломатичну угоду з Тегераном, з посиланням на кількох американських чиновників, знайомих з останніми розвідданими, повідомило CNN, пише УНН.

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Такий удар "був би нахабним розривом з президентом Дональдом Трампом", заявили американські чиновники. Він також може спровокувати ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході - те, чого США намагалися уникнути відтоді, як війна в Газі загострила напруженість у 2023 році.

Чиновники попереджають, що неясно, чи ухвалили ізраїльські лідери остаточне рішення, і що насправді в уряді США існують глибокі розбіжності щодо ймовірності того, що Ізраїль врешті діятиме. Чи завдасть Ізраїль удар і як саме, залежить від того, що він думає про переговори США з Тегераном щодо його ядерної програми, пише видання.

Але "ймовірність ізраїльського удару по іранському ядерному об'єкту значно зросла в останні місяці", сказала інша людина, знайома з американською розвідкою з цього питання. "І перспектива угоди між США та Іраном, укладеної Трампом, яка не вилучає весь іранський уран, робить імовірність удару більш вірогідною", - вказав він.

Підвищене занепокоєння викликане не лише публічними і приватними повідомленнями високопоставлених ізраїльських чиновників про те, що вони розглядають такий крок, а й перехопленими ізраїльськими повідомленнями і спостереженнями за переміщеннями ізраїльських військових, які можуть вказувати на неминучий удар, повідомили численні джерела, знайомі з розвідданими.

Серед військових приготувань, які спостерігали США, - переміщення авіабомб і завершення авіаційних навчань, повідомили два джерела.

Але ці ж самі ознаки можуть бути просто спробою Ізраїлю чинити тиск на Іран, щоб той відмовився від ключових положень своєї ядерної програми, сигналізуючи про наслідки, якщо він цього не зробить, - що підкреслює постійно змінювані складності, з якими стикається Білий дім, пише видання.

США активізують збір розвідданих, щоб бути готовими надати допомогу, якщо ізраїльські лідери вирішать завдати удару, повідомив CNN один високопоставлений американський чиновник. Але джерело, знайоме з ходом думок адміністрації Трампа, повідомило CNN, що США навряд чи допоможуть Ізраїлю завдати ударів по іранських ядерних об'єктах у цей момент, якщо тільки Тегеран не спровокує їх серйозною провокацією.

У Ізраїлю немає можливості знищити ядерну програму Ірану без американської допомоги, включаючи дозаправку в повітрі і бомби, необхідні для проникнення на об'єкти глибоко під землею, що також відображено в попередніх звітах розвідки США, згідно з джерелом, знайомим з цим питанням.

Ізраїльське джерело повідомило CNN, що Ізраїль буде готовий провести військові дії самостійно, якщо США домовляться про те, що це джерело назвало "поганою угодою" з Іраном, яку Ізраїль не може прийняти.

Наразі переговори США з Іраном застрягли на вимозі, щоб Тегеран не збагачував уран, процес, який може дозволити створення зброї, але який також необхідний для виробництва ядерної енергії в цивільних цілях.

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