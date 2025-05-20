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"Ми не відступимося": Іран поставив США ультиматум щодо ядерної угоди

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Іран заявив, що ядерні переговори проваляться, якщо США вимагатимуть повного припинення збагачення урану. В Тегерані запевняють, що ядерна енергетична програма країни має виключно мирні цілі.

"Ми не відступимося": Іран поставив США ультиматум щодо ядерної угоди

Ядерні переговори між Іраном і Сполученими Штатами "ні до чого не приведуть", якщо Вашингтон наполягатиме на тому, щоб Тегеран повністю припинив збагачення урану. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Маджід Тахт-Раванчі, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання уточнює, що напередодні спеціальний посланник США Стів Віткофф підтвердив позицію Вашингтона, що будь-яка нова угода між США та Іраном повинна включати угоду про відмову Тегерана від збагачення урану. В Ірані заявляють, що ядерна енергетична програма країни має виключно мирні цілі.

Наша позиція щодо збагачення чітка, і ми неодноразово заявляли, що це національне досягнення, від якого ми не відступимося

- сказав заступник голови МЗС Ірану.

ЗМІ нагадує, що під час свого візиту до регіону Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода "дуже близька", але Ірану необхідно діяти швидко.

"Під час свого першого президентського терміну в 2017-21 роках Трамп вивів Сполучені Штати з угоди 2015 року між Іраном і світовими державами, яка суворо обмежувала діяльність Тегерана зі збагачення урану в обмін на звільнення від міжнародних санкцій", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Дональд Трамп у п'ятницю, 16 травня, закликав Іран "рухатися" у ядерному питанні. Президент США наголосив, що "станеться щось погане", якщо не діяти достатньо швидко в досягненні угоди.

Раніше Іран заявляв, що готовий підписати ядерну угоду, якщо США скасують економічні санкції. Тегеран обіцяє не виробляти ядерну зброю, збагачувати уран лише для цивільних потреб та допустити інспекторів.

США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN16.05.25, 18:29 • 2866 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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