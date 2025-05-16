США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN

Сполучені Штати поки не представили детальної пропозиції з викладом подробиць потенційної ядерної угоди з Іраном, попри очікування, що вона з'явиться цього тижня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.

У п'ятницю президент Дональд Трамп заявив, що Ірану було надано офіційну пропозицію ядерної угоди.

У них є пропозиція, але, що важливіше, вони знають, що їм потрібно діяти швидко, інакше станеться щось погане, щось погане

Після четвертого раунду ядерних переговорів, які пройшли в Омані минулих вихідних, очікувалося, що докладну пропозицію буде представлено Ірану цього тижня, але цього не сталося, сказало джерело.

Під час переговорів минулого тижня спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі обидва внесли пропозиції на стіл, сказало джерело. Ці пропозиції призвели до багатогодинних переговорів, але з того часу США не поділилися переглянутою пропозицією з Іраном