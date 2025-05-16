США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN
Київ • УНН
США не представили детальної пропозиції щодо ядерної угоди з Іраном, хоча очікувалося, що це станеться цього тижня. Адміністрація Трампа чекає на відповідь Ірану після переговорів в Омані.
Сполучені Штати поки не представили детальної пропозиції з викладом подробиць потенційної ядерної угоди з Іраном, попри очікування, що вона з'явиться цього тижня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю президент Дональд Трамп заявив, що Ірану було надано офіційну пропозицію ядерної угоди.
У них є пропозиція, але, що важливіше, вони знають, що їм потрібно діяти швидко, інакше станеться щось погане, щось погане
Доповнення
Після четвертого раунду ядерних переговорів, які пройшли в Омані минулих вихідних, очікувалося, що докладну пропозицію буде представлено Ірану цього тижня, але цього не сталося, сказало джерело.
Під час переговорів минулого тижня спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі обидва внесли пропозиції на стіл, сказало джерело. Ці пропозиції призвели до багатогодинних переговорів, але з того часу США не поділилися переглянутою пропозицією з Іраном
Адміністрація Трампа очікує відповіді від Ірану на те, що обговорювалося минулими вихідними, можливо, на наступному раунді переговорів. Дата цих переговорів поки не призначена, хоча вона обговорюється.
Раніше цього тижня Трамп також заявив, що угода може бути досягнута.
Іран певною мірою погодився з умовами. Ми наближаємося до того, щоб, можливо, укласти угоду