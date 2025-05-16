США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
15:59 • 10237 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:31 • 16172 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

13:30 • 23803 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
13:06 • 37531 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

11:56 • 38713 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 93227 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 68135 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 62288 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 159630 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 171717 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
93%
746мм
Популярнi новини

Нічна атака рф на Київщину зачепила два райони: показали наслідки

16 травня, 06:30 • 62400 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 89821 перегляди

У Стамбулі стартують переговори України, США та Туреччини - МЗС

16 травня, 07:49 • 96598 перегляди

Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

16 травня, 08:01 • 31281 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 68240 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

15:59 • 10237 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

15:31 • 16172 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 264230 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 255153 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 316607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Хакан Фідан

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Стамбул

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

14:52 • 10967 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

13:03 • 11759 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 68382 перегляди

Томмі Лі розійшовся зі своєю четвертою дружиною Бріттані Фурлан - ЗМІ

16 травня, 07:26 • 89938 перегляди

Джастін Бібер ледь не збанкрутував: йому довелося продати свій музичний каталог за 200 мільйонів доларів аби виправити положення

15 травня, 14:45 • 84712 перегляди
Актуальне

Північний потік

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN

Київ • УНН

 • 800 перегляди

США не представили детальної пропозиції щодо ядерної угоди з Іраном, хоча очікувалося, що це станеться цього тижня. Адміністрація Трампа чекає на відповідь Ірану після переговорів в Омані.

США не надали подробиць пропозиції ядерної угоди з Іраном, анонсованої Трампом - CNN

Сполучені Штати поки не представили детальної пропозиції з викладом подробиць потенційної ядерної угоди з Іраном, попри очікування, що вона з'явиться цього тижня. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю президент Дональд Трамп заявив, що Ірану було надано офіційну пропозицію ядерної угоди.

У них є пропозиція, але, що важливіше, вони знають, що їм потрібно діяти швидко, інакше станеться щось погане, щось погане

 - сказав він журналістам.

Доповнення

Після четвертого раунду ядерних переговорів, які пройшли в Омані минулих вихідних, очікувалося, що докладну пропозицію буде представлено Ірану цього тижня, але цього не сталося, сказало джерело.

Під час переговорів минулого тижня спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі обидва внесли пропозиції на стіл, сказало джерело. Ці пропозиції призвели до багатогодинних переговорів, але з того часу США не поділилися переглянутою пропозицією з Іраном

 - наполягає джерело.

Адміністрація Трампа очікує відповіді від Ірану на те, що обговорювалося минулими вихідними, можливо, на наступному раунді переговорів. Дата цих переговорів поки не призначена, хоча вона обговорюється.

Раніше цього тижня Трамп також заявив, що угода може бути досягнута.

Іран певною мірою погодився з умовами. Ми наближаємося до того, щоб, можливо, укласти угоду

 - сказав він.
Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Стів Віткофф
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Іран
Brent
$65.39
Bitcoin
$104,168.30
S&P 500
$5,924.43
Tesla
$347.41
Газ TTF
$35.41
Золото
$3,186.04
Ethereum
$2,594.86