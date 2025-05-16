Іран має чітку пропозицію від США щодо досягнення ядерної угоди: Трамп закликає Тегеран пришвидшитись
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Іран і США наближаються до ядерної угоди. Він закликав Тегеран діяти швидко, попередивши про можливі негативні наслідки у разі зволікань.
Дональд Трамп у п'ятницю, 16 травня, закликав Іран "рухатися" у ядерному питанні. Президент США наголосив, що "станеться щось погане", якщо не діяти достатньо швидко в досягненні угоди.
Передає УНН із посиланням на EFE та AFP.
Дональд Трамп заявив 16 травня, що Тегеран і Вашингтон наближаються до досягнення ядерної угоди, але якщо сторони "не діятимуть швидко, станеться щось погане".
Так, у них є пропозиція. І найголовніше, вони знають, що мають діяти швидко. Бо .. Щось погане станеться
Президент США здійснив цю заяву перед від’їздом з Абу-Дабі, після завершення свого чотириденного туру по Близькому Сходу.
Нагадаємо
УНН передавав, що Іран готовий підписати ядерну угоду, якщо США скасують економічні санкції. Тегеран обіцяє не виробляти ядерну зброю, збагачувати уран лише для цивільних потреб та допустити інспекторів.
Президент Трамп заявив, що його пріоритетом є припинення війн, але він не вагатиметься застосувати американську силу, якщо це буде потрібно.
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