Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Звертаючись до американських військ у Катарі, президент Дональд Трамп заявив, що його пріоритетом є припинення війн, але він не вагатиметься "застосувати американську силу, якщо це буде потрібно".

Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

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Трамп відвідав авіабазу Аль-Удейд, де розміщено 10 000 американських військовослужбовців і яка відіграє вирішальну роль у зовнішній політиці США, під час свого першого великого міжнародного президентського візиту за другий термін.

Мій пріоритет — припинити конфлікти, а не розпочати їх, але я ніколи не вагатимуся застосувати американську силу, якщо це буде необхідно, щоб захистити Сполучені Штати Америки або наших партнерів, і це один з наших чудових партнерів саме тут - заявив Трамп.

США та Гренландія

4 травня Дональд Трамп заявляв, що допускає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією. Водночас таку перспективу щодо Канади він вважає "дуже малоймовірною".

Перед цим він говорив, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Мирні ініціативи Трампа

США запропонували допомогу в переговорах між Індією та Пакистаном. Згодом Індія та Пакистан домовились про припинення вогню після переговорів за посередництва США.

Проте прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що військові дії Індії проти Пакистану були лише "призупинені" після ескалації бойових дій минулого тижня.

Державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп прагне завершення війни в Україні й готовий підтримати будь-який механізм, який сприятиме встановленню міцного і тривалого миру.

Трамп заявив у четвер, що все ще може поїхати до Стамбула, якщо буде прогрес щодо переговорів про припинення вогню між росією та Україною.

Тим часом Президент України Зеленський прибув до Анкари. Українська делегація також в Туреччині.

Зеленський заявляв, що українська сторона подумає, що буде робити із переговорами з делегацією рф, які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.