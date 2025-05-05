Президент США заявив, що "не виключає" використання військової сили для контролю над Гренландією

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
4 травня, 13:59 • 17224 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

3 травня, 09:33 • 73691 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 128896 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 131255 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 88176 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 89081 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 93355 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 65082 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 77563 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 126187 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
77%
744 мм
Популярнi новини

Україна очікує 1,8 млн снарядів та обговорює створення авіашколи F-16 в Чехії - Зеленський

4 травня, 15:46 • 12030 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 11403 перегляди

Білий дім привітав американців з днем "Зоряних війн" "портретом" Трампа зі світловим мечем

4 травня, 17:20 • 5912 перегляди

Першим у світі збив російський "Кинджал": що відомо про українського військового

4 травня, 17:38 • 10039 перегляди

"росії доведеться відмовитися від усієї України": Трамп про підписання мирної угоди

20:41 • 5132 перегляди
Публікації

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 131257 перегляди

3 травня - Міжнародний день кондитера: найсмачніші рекорди України та світу

3 травня, 04:30 • 65040 перегляди

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 95378 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 102446 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 126188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 11417 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 30529 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 44482 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 93356 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 42755 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

Президент США заявив, що "не виключає" використання військової сили для контролю над Гренландією

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Дональд Трамп заявив про можливість застосування сили для контролю над Гренландією. Щодо Канади, він вважає такий сценарій малоймовірним, але не виключає повністю.

Президент США заявив, що "не виключає" використання військової сили для контролю над Гренландією

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допускає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією. Водночас таку перспективу щодо Канади він вважає "дуже малоймовірною". Про це Глава Білого дому сказав в неділю, 04 травня в інтерв’ю NBC News, передає УНН з посиланням на видання The Guardian, яке цитує Трампа.

Деталі

Так, на запитання журналіста, чи готовий він застосувати військову силу проти Канади, Трамп відповів:  "Я не виключаю цього. Я не кажу, що маю намір це зробити, але я нічого не виключаю. Ні, не там. Нам дуже потрібна Гренландія. Гренландія - це дуже невелика кількість людей, про яких ми подбаємо, і ми плекатимемо їх, і таке інше".

За його словами Глави Білого дому, острів "дуже потрібен" США задля міжнародної безпеки.

Ви знаєте, у нас є російські човни і китайські човни, канонерки всюди, авіаносці, канонерки, що ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно це захистити. Нам це потрібно на міжнародному рівні

- наголосив Трамп.

На уточнююче запитання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, Президент США відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".

Крім того, Дональд Трамп повідомив, що мав розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні та підтвердив, що вони не обговорювали питання про приєднання його країни до Сполучених Штатів. Втім, він припустив, що ця тема може стати предметом обговорення під час візиту Карні до Вашингтона "цього чи наступного тижня".

Як пише The Guardian, Карні, як і приблизно 90% канадців, виступає проти ідеї приєднання Канади до США. Однак Трамп сказав, що готовий до діалогу з цього приводу.

 "Я завжди говоритиму про це. Знаєте, чому? Ми субсидуємо Канаду на суму 200 мільярдів доларів на рік", - сказав Трамп.

Насправді нам не потрібні їхні автомобілі. Нам не потрібна їхня енергія. Нам навіть не потрібна їхня енергія. У нас її більше, ніж у них. Нам не потрібна їхня деревина. Ми маємо відмінну деревину. Все, що мені потрібно зробити, це звільнити її від екологічних божевільних

- сказав американський лідер.

За даними видання, опитування, опубліковане у квітні 2025 року, показало, що 68% американців вірять, що Трамп серйозно ставиться до спроб США захопити Гренландію, а 53% вважають, що Трамп серйозно ставиться до спроб США захопити Канаду.

Нагадаємо

Дональд Трамп і раніше заявляв, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна сама визначає майбутнє, реагуючи на зазіхання Трампа. Більшість жителів проти приєднання до США.

Адміністрація Трампа розробила план взяття Гренландії під контроль США11.04.25, 05:05 • 9453 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Марк Карні
The Guardian
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати
Brent
$58.95
Bitcoin
$94,314.60
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,255.20
Ethereum
$1,809.06