Президент США заявив, що "не виключає" використання військової сили для контролю над Гренландією

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп допускає застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією. Водночас таку перспективу щодо Канади він вважає "дуже малоймовірною". Про це Глава Білого дому сказав в неділю, 04 травня в інтерв’ю NBC News, передає УНН з посиланням на видання The Guardian, яке цитує Трампа.

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Так, на запитання журналіста, чи готовий він застосувати військову силу проти Канади, Трамп відповів: "Я не виключаю цього. Я не кажу, що маю намір це зробити, але я нічого не виключаю. Ні, не там. Нам дуже потрібна Гренландія. Гренландія - це дуже невелика кількість людей, про яких ми подбаємо, і ми плекатимемо їх, і таке інше".

За його словами Глави Білого дому, острів "дуже потрібен" США задля міжнародної безпеки.

Ви знаєте, у нас є російські човни і китайські човни, канонерки всюди, авіаносці, канонерки, що ходять вздовж і впоперек узбережжя Гренландії. Нам потрібно це захистити. Нам це потрібно на міжнародному рівні - наголосив Трамп.

На уточнююче запитання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, Президент США відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".

Крім того, Дональд Трамп повідомив, що мав розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні та підтвердив, що вони не обговорювали питання про приєднання його країни до Сполучених Штатів. Втім, він припустив, що ця тема може стати предметом обговорення під час візиту Карні до Вашингтона "цього чи наступного тижня".

Як пише The Guardian, Карні, як і приблизно 90% канадців, виступає проти ідеї приєднання Канади до США. Однак Трамп сказав, що готовий до діалогу з цього приводу.

"Я завжди говоритиму про це. Знаєте, чому? Ми субсидуємо Канаду на суму 200 мільярдів доларів на рік", - сказав Трамп.

Насправді нам не потрібні їхні автомобілі. Нам не потрібна їхня енергія. Нам навіть не потрібна їхня енергія. У нас її більше, ніж у них. Нам не потрібна їхня деревина. Ми маємо відмінну деревину. Все, що мені потрібно зробити, це звільнити її від екологічних божевільних - сказав американський лідер.

За даними видання, опитування, опубліковане у квітні 2025 року, показало, що 68% американців вірять, що Трамп серйозно ставиться до спроб США захопити Гренландію, а 53% вважають, що Трамп серйозно ставиться до спроб США захопити Канаду.

Нагадаємо

Дональд Трамп і раніше заявляв, що анексія Гренландії неминуча, можливо, без військової сили. Він додав, що країна важлива для міжнародної безпеки.

Прем'єр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що країна сама визначає майбутнє, реагуючи на зазіхання Трампа. Більшість жителів проти приєднання до США.

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