Президент США заявил, что "не исключает" использование военной силы для контроля над Гренландией
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о возможности применения силы для контроля над Гренландией. Относительно Канады, он считает такой сценарий маловероятным, но не исключает полностью.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допускает применение военной силы для установления контроля над Гренландией. В то же время такую перспективу в отношении Канады он считает "очень маловероятной". Об этом Глава Белого дома сказал в воскресенье, 04 мая в интервью NBC News, передает УНН со ссылкой на издание The Guardian, которое цитирует Трампа.
Детали
Да, на вопрос журналиста, готов ли он применить военную силу против Канады, Трамп ответил: "Я не исключаю этого. Я не говорю, что намерен это сделать, но я ничего не исключаю. Нет, не там. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия - это очень небольшое количество людей, о которых мы позаботимся, и мы будем лелеять их, и тому подобное".
По его словам Главы Белого дома, остров "очень нужен" США для международной безопасности.
Вы знаете, у нас есть российские лодки и китайские лодки, канонерки повсюду, авианосцы, канонерки, которые ходят вдоль и поперек побережья Гренландии. Нам нужно это защитить. Нам это нужно на международном уровне
На уточняющий вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, Президент США ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".
Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что имел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни и подтвердил, что они не обсуждали вопрос о присоединении его страны к Соединенным Штатам. Впрочем, он предположил, что эта тема может стать предметом обсуждения во время визита Карни в Вашингтон "на этой или на следующей неделе".
Как пишет The Guardian, Карни, как и примерно 90% канадцев, выступает против идеи присоединения Канады к США. Однако Трамп сказал, что готов к диалогу по этому поводу.
"Я всегда буду говорить об этом. Знаете, почему? Мы субсидируем Канаду на сумму 200 миллиардов долларов в год", - сказал Трамп.
На самом деле нам не нужны их автомобили. Нам не нужна их энергия. Нам даже не нужна их энергия. У нас ее больше, чем у них. Нам не нужна их древесина. У нас есть отличная древесина. Все, что мне нужно сделать, это освободить ее от экологических сумасшедших
По данным издания, опрос, опубликованный в апреле 2025 года, показал, что 68% американцев верят, что Трамп серьезно относится к попыткам США захватить Гренландию, а 53% считают, что Трамп серьезно относится к попыткам США захватить Канаду.
Напомним
Дональд Трамп и ранее заявлял, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна сама определяет будущее, реагируя на посягательства Трампа. Большинство жителей против присоединения к США.
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