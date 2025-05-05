Президент США заявил, что "не исключает" использование военной силы для контроля над Гренландией

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп допускает применение военной силы для установления контроля над Гренландией. В то же время такую перспективу в отношении Канады он считает "очень маловероятной". Об этом Глава Белого дома сказал в воскресенье, 04 мая в интервью NBC News, передает УНН со ссылкой на издание The Guardian, которое цитирует Трампа.

Детали

Да, на вопрос журналиста, готов ли он применить военную силу против Канады, Трамп ответил: "Я не исключаю этого. Я не говорю, что намерен это сделать, но я ничего не исключаю. Нет, не там. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия - это очень небольшое количество людей, о которых мы позаботимся, и мы будем лелеять их, и тому подобное".

По его словам Главы Белого дома, остров "очень нужен" США для международной безопасности.

Вы знаете, у нас есть российские лодки и китайские лодки, канонерки повсюду, авианосцы, канонерки, которые ходят вдоль и поперек побережья Гренландии. Нам нужно это защитить. Нам это нужно на международном уровне - подчеркнул Трамп.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, Президент США ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".

Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что имел разговор с новым премьер-министром Канады Марком Карни и подтвердил, что они не обсуждали вопрос о присоединении его страны к Соединенным Штатам. Впрочем, он предположил, что эта тема может стать предметом обсуждения во время визита Карни в Вашингтон "на этой или на следующей неделе".

Как пишет The Guardian, Карни, как и примерно 90% канадцев, выступает против идеи присоединения Канады к США. Однако Трамп сказал, что готов к диалогу по этому поводу.

"Я всегда буду говорить об этом. Знаете, почему? Мы субсидируем Канаду на сумму 200 миллиардов долларов в год", - сказал Трамп.

На самом деле нам не нужны их автомобили. Нам не нужна их энергия. Нам даже не нужна их энергия. У нас ее больше, чем у них. Нам не нужна их древесина. У нас есть отличная древесина. Все, что мне нужно сделать, это освободить ее от экологических сумасшедших - сказал американский лидер.

По данным издания, опрос, опубликованный в апреле 2025 года, показал, что 68% американцев верят, что Трамп серьезно относится к попыткам США захватить Гренландию, а 53% считают, что Трамп серьезно относится к попыткам США захватить Канаду.

Напомним

Дональд Трамп и ранее заявлял, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.

Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что страна сама определяет будущее, реагируя на посягательства Трампа. Большинство жителей против присоединения к США.

Администрация Трампа разработала план взятия Гренландии под контроль США