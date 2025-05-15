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Зеленський: рівень делегації рф схожий на бутафорський, подумаємо, які будуть кроки після розмови з Ердоганом

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

Зеленський: рівень делегації рф схожий на бутафорський, подумаємо, які будуть кроки після розмови з Ердоганом

Українська сторона подумає,  що буде робити із переговорами з делегацією рф, які будуть кроки, після розмови з президентом Туреччини  Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Хочу подякувати президенту Ердогану за організацію зустрічі,  за можливість прямих перемовин. Що стосується нашого рівня, делегація в нас на найвищому рівні - МЗС, мій офіс, військові, наші розвідки, представники всіх розвідок, для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до очікуваного, справедливого миру

- сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що розпочне сьогодні із зустрічі з президентом Туреччини.

"Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустріч з президентом Ердоганом, з усією широкою делегацією Туреччини. Ми в контакті з американською стороною, вони,  думаю також будуть в Туреччині на високому рівні, подивимося. Але рівень росіян поки що мені офіційно не відомий, але з того, що ми бачимо він більше схожий на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з Ердоганом. Думаю в нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих рішень", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українська сторона повинна розуміти який рівень російської делегації, який в них мандат й чи спроможні вони хоч щось самі приймати.

"Тому що на всім відомо хто в росії приймає рішення", - додав Зеленський.

Доповнення

російська делегація прибула до столиці Туреччини Стамбула для зустрічі з українською стороною.

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Замість нього делегацію очолить помічник володимир мединський. До складу також увійшли заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін та заступник міністра оборони рф олександр фомін.

Bloomberg зазначало, що перспективи досягнення прориву в мирних переговорах між Україною і рф стали ще менш визначеними, через те, що президент росії володимир путін відправив до Туреччини делегацію нижчого рівня і сам буде відсутнім.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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