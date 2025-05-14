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путін не поїде до Стамбулу на українсько-російські переговори - кремль

Київ • УНН

 • 746 перегляди

російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.

путін не поїде до Стамбулу на українсько-російські переговори - кремль

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію кремля.

Деталі

Зазначається, що очолить російську делегацію "помічник президента російської федерації" володимир мединський. Також до її складу увійдуть: 

  • заступник міністра закордонних справ рф михайло галузін;
    • начальник головного управління генерального штабу збройних сил рф ігор костюков;
      • заступник міністра оборони рф олександр фомін.

        Крім того, до складу російської делегації увійдуть перший заступник начальника інформації управління генерального штабу збройних сил російської федерації, заступник начальника Управління Президента Російської Федерації з державної політики в гуманітарній сфері (на прізвище Подобрєєвська - ред.), директор другого департаменту країн СНД мзс рф та заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва міноборони росії.

        Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ14.05.25, 17:42 • 45182 перегляди

        Нагадаємо

        Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.

        Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.

        Зеленський про переговори у Туреччині: очікую, хто прибуде від росії, і тоді буду визначати подальші кроки України14.05.25, 20:32 • 2236 переглядiв

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        ВійнаПолітика
        Стамбул
        Туреччина
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