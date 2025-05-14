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путин не поедет в Стамбул на украино-российские переговоры - кремль

Киев • УНН

 • 732 просмотра

российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы мид и заместитель министра обороны рф.

путин не поедет в Стамбул на украино-российские переговоры - кремль

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию кремля.

Детали

Отмечается, что возглавит российскую делегацию "помощник президента российской федерации" владимир мединский. Также в ее состав войдут: 

  • заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин;
    • начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил рф игорь костюков;
      • заместитель министра обороны рф александр фомин.

        Кроме того, в состав российской делегации войдут первый заместитель начальника информации управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере (по фамилии Подобреевская - ред.), директор второго департамента стран СНГ МИД РФ и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества минобороны России.

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        Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не разрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

        Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

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        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Войнаполитика
        Стамбул
        Турция
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