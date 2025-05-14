путин не поедет в Стамбул на украино-российские переговоры - кремль

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию кремля.

Детали

Отмечается, что возглавит российскую делегацию "помощник президента российской федерации" владимир мединский. Также в ее состав войдут:

заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин;

начальник главного управления генерального штаба вооруженных сил рф игорь костюков;

заместитель министра обороны рф александр фомин.

Кроме того, в состав российской делегации войдут первый заместитель начальника информации управления генерального штаба вооруженных сил российской федерации, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере (по фамилии Подобреевская - ред.), директор второго департамента стран СНГ МИД РФ и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества минобороны России.

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не разрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

Зеленский о переговорах в Турции: ожидаю, кто прибудет от россии, и тогда буду определять дальнейшие шаги Украины