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Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ
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Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

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Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что вместе с госсекретарем Марко Рубио в пятницу отправится в Турцию для участия в российско-украинских переговорах. Пока неясно, будет ли присутствовать путин.

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в пятницу в Стамбул для российско-украинских переговоров.

По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.

Напомним 

Ранее сообщалось, что Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
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