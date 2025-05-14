Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что вместе с госсекретарем Марко Рубио в пятницу отправится в Турцию для участия в российско-украинских переговорах. Пока неясно, будет ли присутствовать путин.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в пятницу в Стамбул для российско-украинских переговоров.
По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.
Напомним
Ранее сообщалось, что Марко Рубио примет участие в мирных переговорах по войне в Украине, которые состоятся в Турции в четверг, 15 мая.